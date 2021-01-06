邱顯智駁陳玉珍「時力小綠說」：國民黨要尊重先學看立院表決紀錄

▲邱顯智反擊陳玉珍。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

針對內政部次長花敬群留言「時代蟑螂實在有夠髒」一事，國民黨立委陳玉珍6日提醒，時代力量立委要有自主性，不要變成小綠。對此，被陳玉珍「點名」的時力立委邱顯智反擊，立法院才剛逐項萊豬相關法令。「國民黨要贏得人民的尊重，先學會看立院的表決紀錄。」

邱顯智昨晚在臉書PO文討論居住正義政策，卻遭花敬群留言「時代蟑螂實在有夠髒」，引發一連串風波。陳玉珍6日受訪表示，花敬群批評委員不恰當，但她也提醒時代力量立委要有自主性，不要變成小綠，「把自己當舉手部隊的時候，行政部門自然看不起我們。」

對此，邱顯智在臉書回應，花次長的留言爭議，只是一個果，起因還是執政團隊對於居住正義的長期懈怠。陳玉珍看不到問題的爭議，卻直接抹黑時代力量是行政部門的投票部隊，繼續用錯誤的印象，來評論時代力量的委員。

邱顯智詢問，不知道陳委員記不記得，立法院才剛針對萊豬相關法令進行逐項表決，難道她都沒有看表決紀錄嗎？否則怎麼會做出完全背離事實的發言。這樣的言論，要如何贏得人民的尊重？

邱顯智提醒，這半年來時代力量支持度穩定成長，但國民黨的支持者卻是不斷流失，關鍵在於政黨有沒有正確的反應民意、就事論事監督政府，把人民的聲音帶到立法院。如果國民黨還是把每件事情看成政黨鬥爭，而不是政策辯論，只會離民心越來越遠。

他呼籲，陳玉珍身為國民黨立院黨團的首席副書記長，應該發揮影響力，明確表態支持居住正義的相關議題，站在支持居住正義、支持台灣市井小民的這一邊，如此方能贏得人們的尊重。