民眾黨：花敬群罵人「蟑螂」不適任　「謙卑」的民進黨去哪了？

▲民眾黨認為花敬群已不適任，應知所進退。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量立委邱顯智5日晚間在臉書發文談論居住正義政策，卻遭內政部次長花敬群在下方留言「時代蟑螂實在有夠髒」。對此，民眾黨6日表示，公眾人物舉止受到外界矚目，然而花敬群無視人民買房的沉重負擔，又逞口舌之快惹議，這樣的官員已不適任，他應知所進退。

邱顯智5日晚間發文批評六都房價負擔能力指標後，沒想到花敬群在底下留言「時代蟑螂實在有夠髒」；邱顯智見狀回應「請問次長，時代力量長期主張居住正義，髒在哪裡？請花次長明確表示」。隨後，花敬群將留言更改為「真理自在人心」，但引來網友要求道歉，不久後便刪除留言。

接著，花敬群在臉書發文道歉，承認用「蟑螂」指責別人確實不當，敬表歉意。不過他也寫道，但是住宅與房產政策是敏感且複雜的議題，邱顯智的批評有斷章取義之嫌疑。

對於邱顯智與花敬群的紛爭，民眾黨批評，在野黨立委的問政，花敬群竟還以「蟑螂」這樣不理性的詞彙謾罵，再次讓人民看到執政黨的傲慢，不禁想問戮力追求居住正義的花教授去哪了，當初那個說要「謙卑」的民進黨去哪裡了？

民眾黨指出，近日內政部房價負擔能力指標出爐，顯示六都房貸負擔率全都超出30％的合理負擔範圍，桃園、高雄、台南三都房貸負擔率從上一季的29.08％至29.69％，一舉上升至30.15％至31.72％，人民生活形成沉重負擔。但面對這項質疑，花敬群若能及時提出相關資料說明，不失為一個公開討論政策的好機會。

民眾黨繼續說，然而花敬群卻選擇用「蟑螂」辱罵立委，不僅格調全失，更讓全民看到喊著要「謙卑謙卑再謙卑」的執政黨，竟是如此傲慢。

「欲戴王冠，必承其重。」民眾黨表示，身為公眾人物，一舉一動都會受到外界矚目，然而執政黨的官員，先是無視人民為買房的沉重負擔，以「不太嚴重」草草了事，而後又為逞一時口舌之快惹出爭議，出事了卻只想以「人心都是肉做的」、「人總是有情緒」為由搪塞過去，這並非政治人物該有的修養，這樣的官員已不適任，花敬群應知所進退。