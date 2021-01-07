台中170公斤外送員天冷猝死　北市籲雇主設置防寒措施

▲外送員示意圖。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台中一名體重170公斤的外送員於6日凌晨騎車返家時，疑天冷導致心肌梗塞猝死；面對寒流來襲，氣象局已提及7日晚間氣溫將降至7、8度，8日更可能下探至6度以下，比跨年夜更冷。對此，北市勞動局長陳信瑜呼籲，雇主應主動設置防寒措施，提供外送員等勞工保暖物、飲食、休息場所。

陳信瑜表示，戶外工作者及餐食外送員，冒著低溫仍辛勤奔波工作，因此雇主更應主動查察勞工的身體狀況，並於工作場所或休息室中，提供溫熱的飲食，如遇強風、大雨等惡劣氣候，應即停止作業；另外有高血壓、支氣管炎、心臟疾病等病史的勞工，雇主應避免勞工在低溫環境從事戶外作業，而引發心血管疾病。

▲北市勞動局長陳信瑜呼籲，冬季天氣冷颼颼，勞工朋友除了自己要做好保暖工作外，雇主也應主動設置防寒措施，提供外送員等勞工保暖物、飲食、休息場所。（圖／北市勞動局提供）

陳信瑜指出，依據《職業安全衛生管理辦法》第12條之1，雇主有責任訂定職業安全衛生管理計畫，辨識、評估及控制工作環境或作業的危害，並制定緊急應變措施，除給予勞工定期健康檢查外，最好也能多注意勞工是否有生理疲勞，並主動關心，配合提供心理上的諮詢輔導及醫療護理照顧。

「圍圍巾可保暖脖子，全身就會暖！」陳信瑜呼籲，勞工夥伴在天冷上下班騎機車通勤，應注意保暖，穿戴襪子和圍巾，因圍圍巾可避免「熱」從血管散失，脖子暖了，全身也跟著暖起來，可維持血液良好循環，另外也要補充熱飲，避免過勞。

另外，陳信瑜也提到，北市首創《台北市外送平台業者管理自治條例》，要求外送平台業者為外送員投保意外傷害保險，因意外傷害致失能或死亡的保險不得低於200萬元；而意外傷害醫療保險，實支實付型最低保險金額3萬元，日額支付型最低保額每日1000元，違者處以2萬至10萬元罰鍰；業者若規避、妨礙或拒絕勞動局查核，也可開罰2萬至10萬元罰鍰。

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