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扯！小吃店連2天「1張熊貓外送訂單都無」　竟是遭工讀生「手誤」解約

▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲foodpanda發生烏龍解約事件。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

太烏龍！外送平台「foodpanda」近日又爆發爭議，新北市淡水區一間麵飯小吃店投訴，因1月3日起連2天無任何外送訂單，才發現竟無故遭平台解約，後詢問卻得到是工讀生使用正職權限進行解約流程時手誤按錯店家，讓老闆娘傻眼說：「太隨便了吧！」更質疑為何簽約流程嚴謹需要耗時14天，而解約是一瞬間的事情，還沒有收到任何通知，覺得十分誇張。對此，業者表示，確實為內部人員操作疏失，目前積極和店家聯繫協調補償方案。

▲▼扯！小吃店連2天「1張熊貓外送訂單都無」　竟是遭工讀生「手誤」解約。（圖／讀者提供）

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▲新北市小吃店連2天沒訂單發現遭foodpanda無故解約。（圖／讀者提供，下同）

一間經營新北市淡水區小吃店的葉小姐向《ETtoday新聞雲》投訴，自己是foodpanda合作外送店家，但從元旦假期過後卻一連2天都沒有任何訂單進店，不過期間熊貓提供的平板3C仍有詢問是否要正常營業，十分納悶，經查消費者點餐APP後才發現其店遭到下架，後聯絡客服竟得知「無故被解約」的消息，傻眼到不行。

▲▼扯！小吃店連2天「1張熊貓外送訂單都無」　竟是遭工讀生「手誤」解約。（圖／讀者提供）

▲foodpanda業務回應是工讀生解約疏失。

葉小姐表示5日聯繫上foodpanda業務端，對方證實為人為疏失，根據雙方曝光對話紀錄，一開始業者表示是工讀生進行解約動作時發生疏失，她不滿提出「所以公司連工讀生都有權限操作解約嗎？」對方才說明是工讀生協助正職利用其權限協助店家解約流程，忍不住直呼：「這太誇張了！」並直言為何被解約卻沒收到任何解約通知，「合作簽約時需要紙本寄到台北總公司，14天以上的流程，解約卻是一瞬間的事情，還沒有通知。」對於業者行為感到不滿。

▲▼扯！小吃店連2天「1張熊貓外送訂單都無」　竟是遭工讀生「手誤」解約。（圖／讀者提供）

▲foodpanda也積極給予補償方案。

一連2天沒有外送訂單，葉小姐無奈說損失約5000至1萬元，foopanda雖道歉並釋出誠意願意提供新店家30天線上曝光版位，但她也直言「沒有實質幫助。」後要求是否可以不收平台服務費1個月，業者回覆說提供1個月新店家曝光版位再加上一期（15天）平台服務免錢，雙方最後才達成協議。葉小姐指出事件雖解決了，但希望foopdanda能夠重視此情況，包括對於為何店家解約流程可以請工讀生協助及無收到任何解約通知，提供給有相同遭遇的店家。

對此，foodpanda表示關於店家投訴被無故下架一事，實為內部人員操作疏失，現也正與店家聯繫並協調補償方案中。

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