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北市：山區若降雪將啟動交管　仰德大道憑證通行

▲▼台北市交通局表示，如果氣象局發布北市山區降雪，將啟動交管。（圖／北市交通局提供）

▲台北市交通局表示，如果氣象局發布北市山區降雪，將啟動交管。（圖／北市交通局提供）

記者袁茵／台北報導

受到寒流南下影響，7日全台各地低溫持續下探，中央氣象局表示，此波寒流與跨年寒流相比，特別寒冷的時間達一天半，比跨年的半天相對更久，預計北台灣入夜下探7度。面對強烈寒流來襲，北部山區出現降雪機率，台北市交通局表示，如果氣象局發布北市山區下雪，將依照下雪情形啟動交管。

台北市交通局7日下午表示，依中央氣象局預測，近日強烈寒流南下，山區降雪以7日傍晚起至8日上午機率最高，包括北部1000公尺左右的大屯、七星山也有下雪機率；為顧及民眾安全，若氣象局發布北市山區下雪，將依下雪情形啟動交通管制。

▲▼陽明山湧入期待降雪民眾。（圖／記者黃國霖攝）

▲陽明山湧入期待降雪民眾。（圖／記者黃國霖攝）

若北市山區下雪，交通局將針對進入陽明山的仰德大道實施彈性管制上山，即便平日也需要有通行證才能通行；陽明山山上的巴拉卡公路因為沒有路燈，夜間視線不良，所以實施全面管制「只出不進」，另外通過各管制點皆需加掛雪鏈。

交通局提醒民眾，留意新聞、警察廣播電台，或交通局台北好行APP掌握路況；另北市公務處將適時增加陽明山地區的公車班次，請民眾搭乘大眾運輸工具上、下山，並注意服務路線之頭、末班車時間，同時也請車輛於此期間進出陽明山地區者，遵守交通規則及注意雪地行車安全。

另外，台北市產業局也提醒民眾，天冷需多多注意瓦斯使用狀況，在使用熱水器或瓦斯爐具時，務必記得三個預防一氧化碳中毒原則，包括瓦斯不洩漏、檢查不缺漏、通風不遺漏的「三點不漏」原則，以確保瓦斯使用安全。

北市產業局指出，為確保市民使用瓦斯安全，提升民眾預防事故警覺心及改善不安全的瓦斯使用環境，已於2020年12月1日起，協同北市轄內4家瓦斯公司實施用戶管線設施定期檢查，預計抽檢841戶，呼籲用戶配合北市瓦斯公司每2年實施1次的免費用戶定檢，並對瓦斯公司檢查發覺的設施及使用環境缺失部分，請儘速配合改善，以確保居家安全。

北市產業局提到，目前最常見熱水器裝設位置問題，家中熱水器應安裝於建築物外牆，或有開口且與戶外空氣流通的位置，如安裝位置無法符合要求，則應裝設熱水器排氣管，將廢氣排到戶外，不要安裝在通風不良的空間，避免因瓦斯燃燒不全而釀成一氧化碳中毒的悲劇。

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