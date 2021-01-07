桃園外送員竟對少女襲胸摸下體　「手段尚非凶殘」判8個月

▲桃園市林姓美食外送員去年2月間送餐至龜山區某住戶，見少女獨自開門，攀談後趁機襲胸摸下體，隨即迅速逃逸。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓美食外送員去年2月送餐時，見開門者是17歲少女，經詢問年齡後趁著找零錢時故意觸碰少女胸部，少女驚嚇之餘連忙關門，但林卻隔著大門伸手二度襲胸摸下體，得逞後迅速逃逸，少女不甘受辱報警提告，警方循線查獲林到案，桃檢依強制猥褻罪嫌起訴；桃園地院法官認為，林男藉由外送卻趁機對未成年少女下手，審結依強制猥褻罪判處8月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，林姓男子是某外送平台送餐人員，去年2月23日中午接獲訂單送餐至龜山區某民宅，當時17歲少女開門，林男發現少女1人在家乃藉故攀談，確認少女僅17歲，趁著找零錢時將少女一把拉近身體處觸碰其腰部，再故意觸摸胸部，少女嚇得花容失色，趕緊退入屋內關門，林以身體卡住大門，不顧女反抗推拒，伸手從門縫進入撫摸其胸部與下體，得逞後迅速逃離，少女不甘受辱打電話報警。

桃檢複訊時，林男坦承犯行不諱，少女指證歷歷並提出訂餐明細，警方則提供監視畫面佐證，檢方偵結依強制猥褻罪嫌起訴。

桃園地院法官審酌，林男趁機觸摸少女胸部與下體，基於同一犯意，在密切時間、共同地點實施，應論為接續犯一罪，林男利用外送機會，僅為滿足自己性慾，漠視他人身體性自主權，對性智識未成年的少女下手，已嚴重戕害對方身心，考量其犯後坦承，作案過程雖用暴力威嚇，但手段尚非凶殘，惟犯後至今未與少女達成和解，審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處林男有期徒刑8月，本案還可上訴。

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