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竹縣跨年抽獎「2議員巧中汽機車」　網酸爆…關鍵細節曝光

▲竹縣跨年抽獎「2議員巧中汽機車」　網酸蓋樓…關鍵細節公布。（圖／翻攝臉書）

▲新竹縣跨年活動舉行摸彩，因為2名議員分別抽中頭獎、二獎，意外引來討論。（圖／翻攝《我是新竹人》，下同）

記者陳凱力／新竹報導

臉書社團《我是新竹人》稍早發文，指稱新竹縣跨年晚會摸彩中，縣議員陳凱榮的夫人抽到頭獎汽車一台、林增堂議員本人則抽到二獎電動機車一台，由於兩位議員剛好分別抽中第一、第二大獎，也引起網友們討論。

《我是新竹人》的小編發文表示，「這次新竹縣的跨年晚會圓滿結束啦～大家都有抽到自己想要的獎項嗎？沒中獎沒關係，小編跟大家一同分享我們好朋友的喜悅～恭喜陳凱榮議員的夫人抽到頭獎汽車一台，恭喜林增堂議員抽到二獎電動機車一台」，還tag「加入國民黨」、「運勢無法擋」等文字，引來網友討論。

▲竹縣跨年抽獎「2議員巧中汽機車」　網酸蓋樓…關鍵細節公布。（圖／翻攝臉書）

▲▼臉書社團《我是新竹人》發文，指稱新竹縣跨年晚會摸彩中，2位縣議剛好抽到頭獎汽車與二獎電動機車，引發網友討論。

▲竹縣跨年抽獎「2議員巧中汽機車」　網酸蓋樓…關鍵細節公布。（圖／翻攝臉書）

有網友酸檸檬表示「好巧喔」、「就是這麼剛好」、「議員好會抽獎喔」、「神抽」、「鬼之抽獎」，也有網友直接懷疑「沒有自肥嗎」、「阿!?這是真的? 很難相信他們敢搞這種事情」、「內定好的」，但也有網友拱中大獎的議員，應該把獎項捐出來。

負責規劃本次活動的新竹縣府交旅處也回應，網友的想像力太豐富，當天跨年因為有演唱會、抽獎，因此除了網路直播還有電視台直播，更有「構思律師事務所」的陳禹農律師作見證，要內定根本不可能。

交旅處表示，當天跨年摸彩是20萬新竹縣民一戶一彩券方式，共計6個摸彩箱、300多個獎項，在現場、網路、電視機前觀眾的見證下，由縣長楊文科摸頭獎、林為洲、林思銘2位立委分別抽出5個二獎。抽獎時必須先抽取摸彩箱的號數，再前往該摸彩箱抽出得獎者，層層關卡，完全不可能有網友說的可能。

▲竹縣跨年抽獎「2議員巧中汽機車」　網酸爆…關鍵細節曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼當天現場有6個摸彩箱，抽獎人必須先抽出箱號後，在前往該箱抽出得獎者。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲竹縣跨年抽獎「2議員巧中汽機車」　網酸爆…關鍵細節曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

遭到網友懷疑的兩位議員也覺得很無辜，頭獎汽車得主陳凱榮議員說，當天有規定，頭獎必須要本人在場才算數，第一次摸起來的那位打了3次電話都沒通，才再抽第二順位，沒想到第二順位也不在現場，因此他的太太才有機會接到第三順位，幸運獲得大獎，對於網友的疑慮，他也覺得很冤枉。

第二獎得獎人林增堂議員也表示，二獎共有5台機車，自己是其中一位，與其他得獎人一樣覺得很幸運，因為當天是縣府活動，縣議員都需要到場參加，自己才有這個機緣前往現場，事前也平常心，沒有預期或期待得獎，結果意外抽到第二大獎，實在不可思議。

▲竹縣跨年抽獎「2議員巧中汽機車」　網酸爆…關鍵細節曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

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