南寮漁港爆坑殺？霸氣人夫喊：就要大的　海產店闆娘還原現場

記者陳凱力／新竹報導

一名人妻在臉書社團抱怨，與老公去南寮漁港市場，點了兩隻清蒸螃蟹、一魚2吃、白飯及一盤炒高麗菜，竟噴了2340元，其中螃蟹要價1260元，引起網友們撻伐，不過被指「坑殺過路客」的海產店老闆娘卻出面喊冤，說花蟹、老鼠斑都是現場秤給她先生看，確定金額後才開始煮的，活蟹、活魚一兩賣她60元，還送她蛤蠣和豆腐煮湯，沒想到吃完卻被「喊芭樂拳」，實在是氣到快中風。



▲被指「坑殺遊客」的新燕海產老闆娘氣憤平反。（圖／記者陳凱力攝）

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▲有網友在社團抱怨，在南寮漁港的海產店點了2蟹、1魚，噴了2340元。（圖／翻攝新竹大小事）



被指坑殺遊客的「新燕海產店」老闆娘氣憤的說，當天是先生先來點菜，點了2隻大花蟹和一條活魚做活魚兩吃，花蟹2隻1斤4兩多，拿了她1260，活魚1兩也拿她60，現場還跟他老婆說，如果你覺得貴，可以去樓下買，我幫你做代客料理，一道菜只收你100元，後來兩夫妻沒選擇代客料理，還是在店裡點菜。

老闆娘說，現場秤好斤兩、算好價格給先生看，還問先生「要不要換小一點的」，但先生拒絕，堅持「要大的」、「不用，你就給我煮下去就好了」，結果魚、蟹送去廚房拆卸處理，太太才進來說不要，老闆娘無奈的說，「蟹都拆了要怎麼不要」，誰知道太太一吃完就去網路說她們坑殺遊客。

▲▼老闆娘氣憤的說，花蟹活魚都賣她1兩60元，秤好斤兩、算好價格，先生確定不換才去煮，事後卻被說坑人，非常無奈。

「不是沒有跟她講，有跟她講，還給我上網，真的很沒有良心吶！」老闆娘氣憤的說，煮湯的活魚1斤3兩多，收她960做一魚兩吃，魚身清蒸、魚頭煮湯，還加豆腐、蛤蠣不用錢，店內蛤蠣湯一道200元，我沒跟她收錢，結果她吃完就給我上新聞，我沒坑她一毛錢，還被說成這樣，真的會氣死，大生氣不是很生氣，會中風。

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