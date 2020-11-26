踩空模板「鋼筋貫穿子孫袋」　24歲新竹鐵工衰嘆：還是生鏽的

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名24歲胡姓鐵工，本月19日在寶山一處工地搬鐵筋，沒想到板模被踩破，他整個人往後仰坐，卻不偏不倚坐在突出的預留鋼筋，「子孫袋」當場被貫穿，後來還是119出動吊車將他吊掛脫困，才能順利送醫，回想起這場「蛋蛋驚魂」，他心有餘悸的說，「子孫袋」被生銹鋼筋貫穿，以後能不能生都不知道，這意外帶給他非常強烈的心理陰影。



▲新竹一名工人在工地踩空，遭到鋼筋貫穿「子孫袋」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



身材壯碩的胡男體重破百，他扛著鋼筋往後跌坐下時，「子孫袋」直接被露出鋼筋貫穿，他疼到不行，當場以為自己就要死了，由於胡男傷勢嚴重、體重達百公斤，現場工人不敢動他，119人員抵達現場也抬不動，最後只好出動吊車將他吊掛，在眾人合力下將他慢慢抬起，協助脫困，胡男則被緊急送往馬偕醫院「搶救子孫袋」。

▲消防人員出動吊車與破壞器材，才順利將胡男抬起送醫。



胡男說，當時自己正在1樓頂搬鋼筋，未料踩空模板讓整個人往後坐，導致預留鋼筋直接插進下體「命中子孫袋」，他當時直覺「死了！」陰囊破裂的劇痛讓他眼冒金星，當天送醫後醫生立刻為「蛋蛋」進行縫合，起初以為「沒什麼問題」就出院了，後來蛋蛋實在是痛得受不了，才又回醫院住了3天。

胡男說，這一次的意外讓他產生很大的陰影，蛋蛋被生銹鋼筋穿過，造成傷口感染，醫生說「未來能不能生，還要觀察」，他擔心自己可能無法傳宗接代。

胡男親友表示，建商及包商未幫胡男團保，才上班第一天就發生意外，還是過了幾天才去關心，連醫藥費都是胡男自掏腰包，也沒通報工安意外或勞檢所，胡男表示，建商或包商無法提供合乎工安的環境，而導致自己受傷，若處理不當，將對建商跟包商提出訴訟。

▲一樓頂的鋼筋外露處（紅圈），就是造成胡男「蛋蛋哀傷」的兇手。

案發的春福建設工地主任表示，已協調包商與傷者儘速處理。至於現場工地鷹架無架設防砂網及泥地裸露，導致工地內塵土飛揚和鋼筋外露的部份，北區勞檢所今早已到案發建案進行稽查，並約談相關人員了解狀況。

▲胡男說，那場意外讓他至今都還有陰影。

▲▼北區勞檢所今日到工地現場稽查。

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