北市跨年晚會成「收視冠軍」！網路觀看次數達940萬　是去年2.5倍

▲台北最High新年城2021跨年晚會。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

面對許多縣市政府將跨年晚會改由線上直播，台北市長柯文哲仍選擇照常舉辦北市跨年，並規劃限制4萬人進出的「管制區」，然而最後管制區裡面僅2.1萬人，不過北市觀傳局統計資料顯示，此次跨年晚會收視率奪全台之冠，網路觀看次數也是去年的2.5倍，達到940萬觀看次數。

台北市觀傳局統計，今年「台北最High新年城-2021跨年晚會」管制區內入場人數約為2萬1000人，加上市府外圍、信義商圈等待煙火、觀賞晚會節目民眾，預估至少超過3萬8000人。

面對「台北最High新年城-2021跨年晚會」於1日順利落幕，觀傳局提到，跨年晚會平均收視高居全台之冠，其中公共電視4歲以上平均收視率達1.35，為全台跨年晚會收視冠軍；東森綜合台30-54歲收視率0.93，最高收視點落在台北101煙火施放橋段 ，25-49歲收視3.14。

觀傳局指出，網路直播平台同步live播出也締造超高觀看成績，包含遠傳friDay影音200萬觀看次數、東森新聞YouTube 165萬觀看次數、台北市政府YouTube 149萬9,000觀看次數、必應創造YouTube 44萬觀看次數等，11個線上轉播平台總計創造逾940萬觀看次數，與去年374萬網路觀看次數相比，今年網路觀看次數為去年的2.5倍。

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