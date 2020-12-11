起底脫逃犯強占人妻！求學長歸還老婆　他被槍抵頭...忍吞佛系婚



▲籍斯瀚（中）與女友陳女（左）、小弟彭男（右）下午被移送新竹地檢。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

竹北槍毒通緝犯籍斯瀚歷經21個小時逃亡，與人妻陳姓女友和同夥彭男等3人一起被押解回竹北分局。目前5名嫌犯已落網4人，還有1名李姓女子在逃，竹北分局仍持續追捕當中，而已落網的4人，除了曾女因雙腿中彈就醫，其餘3人將依脫逃、藏匿人犯及毒品等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，腿部中彈的曾女則在下午移往竹北中國醫藥大學附設醫院戒護就醫中。

因槍毒案遭判刑5年6月的通緝犯籍斯瀚在8日晚間被警方策動投案，9日下午假藉心臟病發戒護就醫，卻在途中與女友等4名友人的幫助下甩開員警成功脫逃；歷經21小時的逃亡，籍斯瀚、陳姓女友、彭男及曾女等終於在10日下午2點左右於基隆落網，籍、陳、彭遭竹北分局押解回新竹，而曾女則因腿部中彈送往基隆長庚就醫，另一名李姓女子仍在逃。

被稱為「史上最窮劫囚團」的5人，靠著彭男身上的3000元，江湖救濟的5000元、7000元合計1萬5000元在倉皇之下展開逃亡，其中莫名其妙提供車輛「被幫忙逃亡」的陳女丈夫、曾女男友最為無辜，皆是等到警察找上門，才知自己當了工具人。

▲陳女的丈夫將車借給妻子開，沒想到她卻開著老公的車去幫小王劫囚。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，陳女丈夫與籍男為國中學長學弟，2人算有交情，但陳女卻在婚後戀上籍男還與其同居，陳女的丈夫接到警方傳喚時非常淡定，但其實他也曾忿忿不平過，向籍嗆聲要求歸還老婆，沒想到被籍拿槍出來扺著頭硬拗，陳女丈夫只好無奈接受佛系婚姻，讓妻子與小王光明正大同居，還心甘情願賺錢養出軌妻。

不過這個說法，籍卻有意見，他辯稱陳女丈夫向他索討100萬遮羞費，讓他感覺自己被仙人跳，才拿槍擺平陳夫。

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