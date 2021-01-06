防疫旅館爆滿！指揮中心釋出千間「集中檢疫所」　每日費用2000元

▲指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

國內出現2例新冠肺炎英國變種病毒，指揮中心1月15日起加強海外回台集中檢疫，近期防疫旅館一房難求。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日表示，考量農曆年節將至，海外國人返台居家檢疫需求增加，將開放1500至2000間集中檢疫所供使用，專案費用一律為每天2000元，12歲以下同住孩童不收費。

國內在出現首起英國變種病毒新冠肺炎病例之後，宣布加強境管，1月15日起針對居家檢疫也要加強，入境旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，並以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫福會執行長王必勝提到，近期集中檢疫所又增加500多間，共分布在35處所、3765間，目前使用比率40%左右。有需求的民眾自今年1月8日起，可登入「入境檢疫系統」網頁，登錄相關資料並完成線上刷卡繳費後，系統會回覆預約訂房成功代碼給民眾，作為返國登機前的證明。返國後於機場簽署集中檢疫聲明書後，依指示地點自行搭防疫車輛前往集中檢疫所入住。

陳宗彥表示，防疫旅館數量3月下旬啟動後逐月增加，最初是2700間，現在共計16187間，最近還會增加1117間，主要分布為台北市、高雄市、桃園市與台中市。他提到，入境需要居家檢疫旅客，分佈與旅館差不多，最近台北市也會增加450間左右，包括桃園、南投、新竹台南，也會增加100間左右。

陳宗彥另提到，目前防疫旅館住房率約5成左右，呼籲各縣市應通力合作，互相支援、幫忙，才能一同解決國人返國防疫旅館需求。

▲1/15 起強化入境旅客檢疫措施，並開放集中檢疫所供國人使用。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

【你可能也想看】

►英國變種病毒增為4例！倫敦飛台北班機再1人確診

►電子圍籬2.0「侵犯隱私」引眾怒 陳時中：個資28天後就銷毀

►增2例境外移入為菲律賓移工與印尼漁工「無症狀檢疫期滿後確診」

►案799英籍翁來台探親確診 指揮中心今證實「帶變種病毒」

►張上淳：新冠境外移入8成都是輕症 本土個案「嚴重度相對高」

►解隔離天數下降關鍵、Ct值多少測不出陽性？張上淳一次說明白

►1/15起居檢「一人一戶」 陳時中警告「很容易抓」：違規最高罰100萬