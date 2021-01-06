解隔離天數下降關鍵、Ct值多少測不出陽性？張上淳一次說明白

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣目前累計819例確診，指揮中心專家小組召集人張上淳也在今例行記者會說明台灣確診者解除隔離天數和核酸檢測Ct值相關問題。張上淳說，Ct值27以下比較容易培養陽性，分析過去資料也發現，Ct值34以上幾乎不會培養出陽姓。另外，住院解除隔離天數，從去年3月平均27天下降到現在平均是15天。

張上淳說，台灣在實施秋冬專案後，鼓勵大家多多通報，很多境外移工專案採檢，都是擴大篩檢通報，所以最近通報個案數比較多，除了擴大通報，還有其他監測模式進行中，其中包括有8萬多人自費採檢，還有社區實驗室監測、群聚監測和流感併發症監測，目前有25萬以上的人次監測。

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而在解除隔離天數方面，在去年3/1前住院的，平均中位數是27天，可以在第28天出院，去年4月後慢慢縮減，去年11月之後住院的，平個中位數是15天。張上淳也解釋，後面個案比較多是晚期偵測到的，所以Ct值都很高，很快就可以解除隔離。

另外，針對Ct值多大以上不會被培養陽性？張上淳表示，昆陽實驗室也用過去資料分析，大部分都是在10天以內培養的出來，Ct值27以下比較容易培養陽性，Ct值28以上幾乎培養不太出來，除了期間有一個Ct值32有培養到，但根據資料分析發現，Ct值34以上就可以確定病毒幾乎不會培養出陽性。

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