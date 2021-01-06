張上淳：新冠境外移入8成都是輕症　本土個案「嚴重度相對高」

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎累計819例確診，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（6）日進行病例分析，確診者年齡中位數在31歲左右，而從症狀分佈來看，其中3成是經無症狀採檢，剩下有症狀以咳嗽居多，佔不到4成。而值得注意的是，本土個案嚴重度相對高，其中有13%使用呼吸器，境外移入8成都是輕症，只有3%使用呼吸器。死亡個案維持7例，其中4例為境外移入、3例本土。

張上淳提到，新冠肺炎確診者以年輕人居多，5/8都落在20至40歲左右，原本男女比為1:1，但近期罩顧機構需要的看護以女性居多，女性確診數也有上升趨勢。

他另提到，目前台灣死亡率約0.9%，相較於全球2.2%低上許多，目前還有112人住院中。境外移入個案一開始以中國大陸為主，接著為本土個案，3月後又有歐美境外移入，以及敦睦艦隊感染，之後進入一段平穩期，秋冬後疫情再起，但多為東南亞移入，摻雜少許歐美回台。

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不過，11月起確診者，97%都是輕症，僅有2%有肺炎、1.5%有嚴重肺炎。而英國境外移入從11月至今共有13例確診，其中僅1例重症，有使用呼吸器，不過情況相當穩定。

張上淳另就全球疫情進行說明，截至今（6）日全球確診數已超過8600萬例，死亡超過187萬人，過去7周都處於疫情高峰，歐美疫情也相對嚴重，而非洲與西太平洋地區，病例雖然不是這麼多，但疫情仍持續上升。從個別國家來看，美國、日本、韓國也疫情都上升，印尼是台灣境外移入最大宗，該國疫情也持續升溫。

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