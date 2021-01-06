快訊／東京飆破1500確診創新高！疫情崩盤...擬本週進緊急狀態

面對農曆春節國人返國潮，加上15日起返台居家檢疫限1人1戶，使防疫旅館供應量吃緊，台北市政府5日宣布，台北市防疫旅館自5日起僅限台北市民預定，結果被旅館同業公會批評「選舉考量」。對此，台北市副市長蔡炳坤受訪時表示，這不是政治考量，主要是因為北市目前能使用的防疫旅館房間數，只剩不到4成，「有點緊張。」