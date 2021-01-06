快訊／東京飆破1500確診創新高！疫情崩盤...擬本週進緊急狀態

▲東京6日新增超過1500例確診，刷新歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）
記者王佩翊／編譯
根據《時事通信社》報導，日本東京都6日新增1500例以上確診，打破2020年12月31日最高紀錄的1337人，再度刷新歷史新高。另一方面，東京6日的重症患者也超過5日的111人，同樣來到新高峰。
事實上，日本首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣）疫情失控，當局更擬定於本週重新發布緊急事態宣言。首相菅義偉6日將與經濟再生大臣西村康稔與厚生勞動大臣田村憲久會面，商討相關細節。
▲東京6日新增超過1500例確診，刷新歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）
記者王佩翊／編譯
根據《時事通信社》報導，日本東京都6日新增1500例以上確診，打破2020年12月31日最高紀錄的1337人，再度刷新歷史新高。另一方面，東京6日的重症患者也超過5日的111人，同樣來到新高峰。
事實上，日本首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣）疫情失控，當局更擬定於本週重新發布緊急事態宣言。首相菅義偉6日將與經濟再生大臣西村康稔與厚生勞動大臣田村憲久會面，商討相關細節。
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