增2例境外移入為菲律賓移工與印尼漁工「無症狀檢疫期滿後確診」

▲指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中說明，個案為分別印尼及菲律賓入境。

指揮中心表示，案819為印尼籍30多歲男性漁工，去(2020)年12月22日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，今(2021)年1月4日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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案820為菲律賓籍20多歲男性移工，去年12月13日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，12月26日檢疫期滿前採檢結果為陰性，今年1月4日自主健康管理期滿後進行自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共4人，其中2人列居家隔離，2人列自主健康管理。

根據指揮中心統計，目前國內累積819例確診，分別為724例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、697人解除隔離、113人住院隔離中。

▲新增2例境外移入COVID-19病例，分別自印尼及菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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