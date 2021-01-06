電子圍籬2.0「侵犯隱私」引眾怒　陳時中：個資28天後就銷毀

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前使用電子圍籬2.0抓到自主健康管理者偷跑，雖然顯示台灣防疫嚴格，但電子圍籬引起民眾反彈。對此，指揮官陳時中表示，為確保個資保護，資料存放天數，也參考相關專業意見，以最長潛伏期14天並延長一倍時間，最多存放28天，之後必須刪除或銷毀。

因應近期COVID-19疫情發展及考量大型活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士等特性，為降低社區傳播風險，指揮中心自去年12月31日起，強化自主健康管理者防疫規範，並透過電子圍籬2.0防止自主健康管理者接近大型活動區域。

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陳時中進一步說明，電子圍籬2.0運作方式是以大型活動區域範圍的行動電話基地台為設定參考，當自主健康管理者手機與基地台進行註冊溝通時，即判定接近大型活動區域，並透過系統對自主健康管理者發送告警簡訊，並知會警政人員，若自主健康管理者手機不與該特定範圍基地台註冊溝通時，並不會進行定位。

陳時中強調，台灣運用科技措施防範疫情，在傳染病防治法、個人資料保護法等法規授權下超前部署，在採取科技防疫措施時，難免會涉及隱私等個人權利議題，為確保民眾個資獲得充分保護及減少對個人自由干涉，在符合比例原則下，遵循最小侵害原則、合目的性原則、衡平原則等三大法則下，規劃施行相關防疫措施。

▲電子圍籬2.0。（圖／指揮中心提供）

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