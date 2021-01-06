英國變種病毒增為4例！倫敦飛台北班機再1人確診

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內再出現2起英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心今（6）日公布最新新冠確診者病毒株比對結果，發現與先前首例英國變種病毒少年同班機來台的英籍30多歲男性（案793）以及英籍7旬男性（案799）都確認感染英國變種病毒，台灣累計有4起個案感染變種病毒，皆為英國移入。

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▲英國專案採檢報告。（圖／指揮中心提供）

嚴防英國變種病毒，國內於去年12月23日起對英國旅遊史者加強檢疫，先前已經確認27日倫敦飛台北班機10多歲發燒少年（案792）以及另有一名赴英國留學的本國籍20多歲男性（案791）感染英國變種病毒。

指揮中心持續針對確診且病毒量高者進行病毒定序比對，指揮官陳時中今日公布最新結果，總計比對31株，其中有4株感染變異病毒（含前述2案），非變異株18株，病毒量少無法定序3株，等待定序中6株。

也就是說，國內再增2例英國變種病毒。陳時中表示，新增分別是案793以及案799。指揮中心資料顯示，案793是與10多歲少年（案792）同一班機入境台灣，英國籍30多歲男性，無症狀檢驗遭到確診，Ct值34.5，病毒量較低。

另案799為英國籍70多歲男性，去年12月18日來臺探親，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住所居家檢疫；個案12月26日起有乾咳及活動後呼吸喘情形，29日因全身倦怠及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢遭確診，Ct值僅有19，剛發病、病毒量高的個案。由於個案發病前2日至住院隔離前均在居家檢疫，且未與在台親友接觸，故尚無須匡列接觸者。

▲▼案799(下)、案792及793（上）。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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