1/15起居檢「一人一戶」　陳時中警告「很容易抓」：違規最高罰100萬

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布加強版居家檢疫，在1/15起居家檢疫只能一人一戶。指揮官陳時中也在今例行記者會再度呼籲，防疫期間大家不要害人害己，大家互相配合。另外，莊人祥也提醒，違者可依《傳染病防治法》第58條開罰10萬～100萬元。

去年一名英國回台發燒患者確診感染新冠肺炎，經過基因比對，也證實是英國變種病毒，之後也陸續新增3例，目前已累計4例英國變異病毒。陳時中也在第一例出現就宣布防疫升級控管，入境限制再加嚴，非本國籍者在1/1零時起暫緩入境，本國籍1/15起返台除了要提供陰性證明，要全部進入防疫旅館或集中檢疫，居家檢疫一戶只能有一人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對居家檢疫一人一戶，陳時中強調，現在的方式比較容易被發現，以前是只會知道某戶有人在居家檢疫，會有人進進出出，但現在一戶只能一人，就會很清楚14天內不會有人進出，比原來更容易監視，更容易達成社區區隔目的，大家一定要互相配合，不要害人害己。

陳時中也強調，台灣不是極權國家，無法拿木條把門釘死，「我們不願意做這件事情，一定要大家配合防疫。」莊人祥也表示，稽查會請民政司協助去抽訪，如果發現違規，就會移請當地政府開罰，違者可依《傳染病防治法》第58條開罰10萬～100萬元。

【你可能也想看】

►英國變種病毒增為4例！倫敦飛台北班機再1人確診

►防疫旅館爆滿！指揮中心釋出千間「集中檢疫所」 每日費用2000元

►電子圍籬2.0「侵犯隱私」引眾怒 陳時中：個資28天後就銷毀

►增2例境外移入為菲律賓移工與印尼漁工「無症狀檢疫期滿後確診」

►案799英籍翁來台探親確診 指揮中心今證實「帶變種病毒」

►張上淳：新冠境外移入8成都是輕症 本土個案「嚴重度相對高」

►解隔離天數下降關鍵、Ct值多少測不出陽性？張上淳一次說明白