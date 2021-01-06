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LIVE／回溯採檢216人！變種病毒比對最新結果出爐　陳時中說明

生活中心／台北報導

國內今日新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時10分舉行每週例行記者會，由指揮官陳時中主持說明詳情。記者會中預期將再公布國內英國變異病毒株比對情況，專家小組召集人張上淳也將針對國內確診病例進行分析等議題。

根據指揮中心統計，目前國內累積819例確診，分別為724例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、697人解除隔離、113人住院隔離中。

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▲▼1225中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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陳時中指揮中心新冠肺炎

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