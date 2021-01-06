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紐時評台灣「正常到毛骨悚然」　陳時中：國外羨慕我們到毛骨悚然

▲▼1月6日指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,周志浩,莊人祥,張上淳,王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情全球延燒，《紐約時報》評論台灣處於「陰陽魔界」，還可以看職棒、外出，「正常到毛骨悚然」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，這應該是文學造詣的問題，形容成這樣有點怪異，不過看得出來站在國外立場，台灣情形有時候都讓他們「羨慕到毛骨悚然啦！」

新冠肺炎全球確診數已超過8600萬例，死亡超過187萬人，死亡率2.17%，台灣至今（6）日只有819例確診、7例死亡，死亡率0.3%相較全球低上許多。

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《紐約時報》日前報導訪問陳時中內容，提到在邊境管理上應實施入境普篩，同時證實疫苗有效前不可能鬆綁。對此，陳時中回應，自己並沒有說過要普篩，只有說過要邊境嚴管，而未來在打疫苗期間勢必出現許多混亂情形，在疫苗監控上需要投以最高注意。

陳時中另提到，站在國外立場，台灣情形有時候會讓他們「羨慕得毛骨悚然」，不過台灣用的方法很單純，除了專家小組與疾管署同仁提出很好的建議外，也是因為人民願意配合，才能建立正向循環。

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