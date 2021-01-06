新冠出院標準最快下週放寬　「二採Ct值>34」就能解隔離！

▲中央指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎還有112人住院隔離中，中央指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，感染後期Ct值超過34，就不再有任何機會培養出陽性病毒，建議未來只要一採陰性、二採Ct值34以上，或者連續兩次Ct值超過34，就可以解隔離。指揮中心發言人莊人祥表示，目前行政流程進行中，最快下週公告上路。

依照現行規定，確診者需要二次採檢陰性才能解隔離，曾有確診者住院80多天才拿到二採陰的出院門票。張上淳提到，根據目前研究，Ct值超過32，但考量到可能有「非常例外的狀況」，還是將標準拉高到幾乎100%培養不出病毒的Ct值34，先用階段性作法，以免病患回到社區時，大家會有所顧慮。

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指揮中心專家諮詢小組上周開會討論解隔離標準，張上淳表示，確診者感染後期的確比較容易有陰陰陽陽情況，國內解隔離政策所一開始三採陰，到後來二採陰，現在預計再放寬到一採陰性、二採Ct值34以上，或者連續兩次Ct值超過34，是參考國內外研究與疾管署過去在國內個案培養狀況，但專家小組只是初步建議，需要指揮官簽核後才會正式實施。

陳時中表示，專家小組意見非常寶貴，如果把不具社區風險的病患留在醫院，對於醫療量能也是一項損耗，會傾向做加強版的自主健康管理，禁止出院病人到公共場所，「畢竟大病初癒，還是在家裡比較好」。今（6）日再度被問及此問題，他表示，「我心意不變」。

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