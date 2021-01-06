陳時中曝新冠疫苗採購進度！未公布廠牌的500萬劑「這2天簽約」

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布已經洽購新冠疫苗近2000萬劑，包含COVAX約476萬劑、牛津／AZ疫苗1,000萬劑及另一家洽談中500萬劑。陳時中今（6）日說明最新進度，500萬劑已經進入簽約最後階段「這兩天就會簽約了」。

新冠疫苗被視為阻斷疫情的希望，指揮中心去年12月30日公布我國洽購新冠疫苗進度，已經洽購新冠疫苗近2000萬劑，預期最早可能供貨時程為110年3月，疫苗所需冷鏈系統亦已規劃。

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2000萬劑當中有1家洽談中未公布廠牌，陳時中當時解釋，台灣面臨很多外部政治力量打壓，一旦公布，廠商明天可能就會遭到另外的打壓，影響到疫苗供應。陳時中今日進一步說明疫苗採購進度，談及該廠商已經進入簽約最後階段，估計這兩天就會完成簽約。

至於其他家的疫苗，陳時中說，「都持續接洽，沒有特定一定要買哪家」，包含供貨時序、實驗三期數據報告、各國施打情況等都會放在考量。

指揮中心日前公布，我國已於去年9月18日「新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）」簽約，10月初付訂金，由於採選擇性採購，疫苗的選擇上會有比較大的主動權，估計從該管道可購得國內人口的10%~50%疫苗數量；接著11月底則宣布完成首宗與國際廠商成功簽約的疫苗採購案，為牛津／AZ疫苗1,000萬劑。若這兩天完成另500萬劑簽約，2000萬劑疫苗才可算是正式入袋。

為使疫苗能發揮群體免疫效益，指揮中心規劃採購涵蓋約65%人口之需求劑量，以每人接種2劑估算，預計購置3,000萬劑疫苗，並以公費方式依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂接種對象優先順序，提供醫事人員等風險族群接種。

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