名嘴：王浩宇當「豬隊友」遭綠營放生　贊同「棄王保黃」利大於弊

▲王浩宇、黃捷。（圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日將投票，無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票案則在2月6日登場。對此，名嘴謝寒冰認為，王浩宇與黃捷不一樣，前者每次都當民進黨豬隊友，若綠營成功運用「棄王保黃」策略，不僅可丟掉王浩宇這個燙手山芋，搞不好又多了黃捷這個盟友，其實是利大於弊。

對於王浩宇及黃捷等罷免案，謝寒冰5日在政論節目上表示，如果民意非常不滿開放萊豬進口，就可能會反映在罷免上，而目前看起來王浩宇最有可能被罷免；不過更奇怪的一點，王浩宇現在是民進黨員，可是民進黨不大打算要保他的樣子。

主持人接著指出，「民進黨感覺是見死不救，我現在看到很多立法委員在幫黃捷，可是王浩宇是讓他自生自滅」。謝寒冰聽聞後，也認同主持人的言論，並質疑，所以到底是怎麼回事？難道王浩宇真的顧人怨到連民進黨員都不想理他，反而去保非民進黨員的黃捷？

不過，對於上述的疑問，其實謝寒冰認為有一個客觀形式上的問題。他指出，王浩宇過去這陣子荒誕言行太多，好像每一次深怕人家記不住他一樣，一再跳出來，但每次都當民進黨的豬隊友，每次都被打臉打到滿頭包，所以對民進黨來說，其實留王浩宇好像對民進黨沒有什麼太大好處，選舉也選完了，也不再需要他了。

至於黃捷，謝寒冰則認為她比較不一樣，第一，黃捷形象沒有王浩宇那麼壞；第二，對於民進黨來說，就算犧牲王浩宇但擋下黃捷的罷免案，也是一種勝利，因為至少遏止這一波罷免風潮，所以他個人蠻認同民進黨「棄王保黃」的策略。

謝寒冰進一步說明，如果民進黨「棄王保黃」運用成功，可以把王浩宇這個燙手山芋丟掉，搞不好又多了黃捷這個盟友，其實搞不好是利大於弊。