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王浩宇遭綠營放生？　王世堅坦言：罷免王是「替天行道」

▲▼台北市議員王世堅2日受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者邱茀濱／綜合報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將於16日投票。對此，北市同黨議員王世堅今（5）日直言，若選民這次真的罷免掉王浩宇，他會稱頌中壢市民「替天行道」。

王世堅5日在政論節目《平論無雙》中表示，他一向批評有品的人，對這種沒品、沒格的人，連提到都覺得髒了自己的嘴，「最令我難過的是他還年輕，年紀輕輕就出賣自己的人格，這是我不懂的地方」，並直言這次就讓中壢選民決定，若真的罷免掉王浩宇，他會稱頌中壢市民「替天行道」。

他形容王浩宇的行徑，就像中國古代太監陷害忠良的情況，「我在查東廠太監長什麼樣子，冷不防我看到了太監的圖像，剛好我拿來跟他對照，哇一致！相由心生，我只能說到這裡。」

另外，王世堅認為，黃捷遠比王浩宇好太多，「她不但有理念，有價值觀，且作為方向都是正確的」，因此他認為把兩人並論是汙辱了黃捷，「黃捷的罷免不可能會過」。但針對王浩宇的罷免案，他冀望社會能夠幫各政黨「除惡、替天行道」。

對於主持人質疑王世堅是否踩在黨紀邊緣？他則坦言，每黨都有好人、壞蛋；王浩宇參加民進黨等於是買了一張入場券，以民進黨當保護傘，但王世堅認為「人民會直接做判斷，而且王浩宇除了入黨以外，其實和民進黨沒有任何關連」。

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王浩宇王世堅平論無雙

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