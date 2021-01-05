地方媽媽喊「希望你跟韓國瑜一樣優秀」　王浩宇：聽到快崩潰

▲王浩宇 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

前高雄市長韓國瑜去年6月被罷免後，報復性罷免隨之展開，民進黨桃園市議員王浩宇罷免投票1月16日登場，時代力量高雄市議員黃捷罷免投票則是2月6日。對於批判韓國瑜引發韓粉憤怒，甚至被戲稱「全國不分區議員」，王浩宇說，自己選區深藍，親歷韓流崛起，曾有選民就對他說「希望你跟韓國瑜一樣優秀」。

王浩宇接受團購達人「486先生」陳延昶專訪表示，中壢很深藍，不適合講韓國瑜什麼，走在市場裡，會有阿姨看到他在選舉，拿手機和他合照，手機封面是韓國瑜，並說「浩宇，我希望你跟韓國瑜一樣優秀」，「你聽到的時候，你會快崩潰，因為我知道韓國瑜這個人，而且我在北農跟吃過很多次飯，我就知道他就是一個很有趣，但是他是很草包的人」。

王浩宇指出，自己的第一線在中壢，是韓粉最多的地方，去體驗到韓流崛起，當時他為什麼會站出來，得罪這些人去講真話，最主要原因是因為太可怕了，台灣社會氛圍在改變。

王浩宇透露，和前高雄觀光局長潘恒旭本來就認識，當時韓國瑜才剛當選高雄市長沒多久，潘恒旭私下和他說韓國瑜想選總統，他覺得韓國瑜太可怕、很荒謬，當高雄市長已經很荒謬，還沒做好就要選總統，他開始在臉書上批判韓國瑜，「因為我知道韓國瑜要選總統，我覺得太荒謬，我覺得這個人真的是太不OK了，所以我才出來講」。

至於所謂不分區議員的評價，王浩宇說，國民黨有很多政治人物，羅智強也好、游淑慧也好、李柏毅也好，每一天講的大部分的議題，其實也不是選區的，這個不分區到底是對還不對？作為一個公民，不管是不是政治人物，其實關心國家的大事，是每個人都應該要做的，「包含我自己的中壢，我絕對有做好，不然我怎麼連任？」