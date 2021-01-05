不甘被說不分區！王浩宇稱關心國家大事　點名3人也說非選區議題

▲王浩宇。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇挨批，市議員職權內該管的不管，不該管的拚命管，而被戲稱「全國不分區議員」，如今深陷罷免危機，罷免投票16日登場。對此，王浩宇除了強調自己關心國家的大事，也點名國民黨議員羅智強、游淑慧、李柏毅每天也講的議題也非選區。

王浩宇接受486先生訪問時表示，個性比較直接和正義感，遇到該管的事情就會管，小時候覺得髮禁不合理就會站出來主導髮禁的學運，當了議員之後看到制服、營養午餐在賺錢，可能就會得罪這些人，而國民黨和民進黨在檯面上罵來罵去，私下又去喝酒，大家都知道有這種狀況，「但是我跟國民黨真的是敵對，就是在地方也是非常敵對的」。

王浩宇認為，政治人物的發言都是經過算計和包容，自己的個性是，「我覺得我是怎麼樣，或者我覺得怎麼樣我就講啦！」可能會被認為很白目，可是不應該變成政治人物後，就把發言模式侷限住，應該還是用本來的方式發言，或講實話，自己比較不會有政客的語言或包裝的語言，對就是對，錯就是錯，該罵就會罵，不會管對方是國民黨還是民進黨。

至於所謂不分區議員的評價，王浩宇說，國民黨有很多政治人物，羅智強也好、游淑慧也好、李柏毅也好，每一天講的大部分的議題，其實也不是選區的，這個不分區到底是對還不對？作為一個公民，不管是不是政治人物，其實關心國家的大事，是每個人都應該要做的，「包含我自己的中壢，我絕對有做好，不然我怎麼連任？」