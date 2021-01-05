日本增771新冠重症患者…創疫情以來新高！　東京都85％病床已滿

▲日本全國5日新增新冠重症患者771人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

日本新冠肺炎疫情加劇，厚生勞動省最新數據指出，日本全國5日新增新冠重症患者771人，刷新疫情爆發以來最高紀錄，日本累計確診數也超過25萬人。另外，東京都也新增重症病患111人，創下歷史新高，檢測陽性率也達到12.9％；這讓東京都內的醫療資源陷入緊張，有85％的病床都已滿員。

根據《朝日新聞》報導，日本厚生勞動省最新數據指出，日本全國5日新增重症數771人，創下疫情爆發以來最高紀錄，也讓日本累計確診數超過25萬人、3490人病故。

根據NHK與TBS報導，東京都在當地時間5日下午3時宣布，新增1278例確診，為去年12月31日1337人以來第二多；最近7天平均每日確診數高達980人。另外，重症病共有111人，打破4日108人的紀錄，創下歷史新高。

報導指出，東京都目前已預備3500張病床，但入院人數截至4日已達2995人，使用率已達85％，且人數還在不斷增加。據統計，目前「在家療養」的人數也超過4000人，都內檢測的陽性率也從上星期的10％，大幅上升至12.9％，顯示都內的感染正持續擴大。

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