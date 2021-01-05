美專家曝「2021結束前」無法擺脫疫情！　美2.3億人接種才群體免疫

▲美國約需2.3億人接種過疫苗才有望達成群體免疫。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

隨著部分國家陸續開始接種新型冠狀病毒疫苗，人們想知道何時能回到往日正常生活。「華盛頓郵報」訪問8位專家，得出的答案是在2021年結束前，美國別想回復往日生活。

華郵向專家們提問兩大議題，一是美國何時可達成群體免疫，二是請他們各自預期何時可恢復正常生活。要達成群體免疫，一般需70%的人口對新型冠狀病毒具免疫力，無論是病後痊癒或施打疫苗。美國約需2.3億人接種過疫苗才有望達成群體免疫，但截至昨天，僅400萬人接種過兩劑疫苗的首劑。

美達標群體免疫 最樂觀也要今夏過後

艾莫瑞大學（Emory University）醫學與全球衛生教授戴黎奧（Carlos del Rio）：總統當選人拜登承諾在他就任後，一天要讓百萬人施打疫苗，若能按照這樣的進度，大約在8月底或9月初時，可讓2.6億人至少接種一劑。

斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute ）創辦人兼所長托波爾（Eric Topol）：若一天能有200到300萬人接種，疫苗也能快速讓人體產生抗體的話，樂觀來看我覺得7月底前可做到。

史丹佛大學（Stanford University）醫學教授巴塔查雅（Jay Bhattacharya）說：科學文獻有關群體免疫的門檻不一，「我不覺得負相關責任者能有信心地給出確切時間點或數字…重點是年長者與高風險群能多快獲得接種」。

喬治城大學（Georgetown University）醫學與傳染病學教授古德曼（Jesse Goodman）：我不確定不久的將來能否讓一定人口對新型冠狀病毒達成免疫，一如我們對麻疹那樣…但我對到今年最後一季，醫療體系應不至於再被疫情壓垮、更少大規模疫情復燃抱持著希望。

北卡羅來納大學教堂山分校（UNC-Chapel Hill）流行病學副教授鮑爾斯（Kimberly Powers）：這問題很難回答，一方面是我們仍不確定需要多少人口比例免疫才能算群體免疫，二是取決於大規模接種的速度。

喬治華盛頓大學（George Washington University ）公衛教授、前巴爾的摩市衛生專員溫麟衍（Leana Wen）：當前疫苗分撥進度慢到難以接受，依目前速度恐需好幾年才能做到群體免疫；除非能在1月把速度提高好幾倍，才有機會在2021年達成群體免疫。

哈佛大學（Harvard University）流行病學教授利普西奇（Marc Lipsitch）：若你問的是美國能否有足夠人接種以達群體免疫，我的答案很可能是否定的，因為我們不知道疫苗保護力，且病毒突變更會拉高達標（群體免疫）門檻。

明尼蘇達大學「傳染病研究與對策中心」（Center for Infectious Disease Research and Policy）主席歐斯特荷姆（Michael Osterholm）：須取決於3個因素，也就是何時有足夠疫苗可供每人施打兩劑、願意接種的人數是否足夠，以及疫苗效力多長。

「考量3者，我當然希望今夏尾聲或初秋能達成，但希望不等同現實，我只有信心今夏尾聲或初秋能做到第一項。」

▲在2021年結束前，美國別想回復往日生活。（圖／達志影像／美聯社）



2021年結束前別想重回昔日生活

戴黎奧：我希望能在2021年12月底前後接近「正常」，但身為看診醫師，未來好一段時間，我還是會繼續戴著口罩與護目鏡。

托波爾：2022年吧。

巴塔查雅：有鑑去年對我職業與個人生活天翻地覆的改變，我甚至不期待能有回復到疫情前的一天，但我預料美國社會將在2021年4月前開始感受到日子變得比較正常。

古德曼：希望今年底就能開始感受生活像是回到疫情爆發前，但這須保持高度警覺與持續保持一些社交距離雙管齊下才行。

鮑爾斯：我個人期待今夏就能感覺到日常生活變得較正常，但我認為要到2022年才會看到防疫措施徹底解除。

溫麟衍：我不知道。幾週前我還頗為樂觀，但看到疫苗計畫至今仍拖拖拉拉，且公衛體系資源如此不足，我想2021年大部分時間會跟去年差不多。

利普西奇：我覺得要到下半年以後，美國與部分其他國家才會有足夠人接種疫苗，從而才能比照流感對待新型冠狀病毒。

歐斯特荷姆：我不確定能有（回復往日）這一天，我們可能再也回不去疫情前的日子，取而代之的是改以一種新常態生活，即便要做到這樣，某種程度上也需視疫苗能否覆蓋高、中、低收入國家的每個人而定。

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