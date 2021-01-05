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各國「混合、延長間隔」接種疫苗　藥廠警告：無證據顯示有保護力

▲▼新冠肺炎,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多國家把兩劑型疫苗接種的間隔拉長，甚至不同廠牌混搭施打。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

全球疫苗普及情況不如預期，好幾個國家甚至將把兩劑型疫苗接種的間隔拉長甚至不同廠牌混搭施打。BioNTech和輝瑞大藥廠今天警示，這樣無法確保疫苗仍具保護力。

德國生技公司BioNTech和美國製藥公司輝瑞大藥廠（Pfizer）在共同聲明中說：「疫苗的安全性和有效力尚未依不同的注射時程做評估，因為實驗中絕大多數的受試者都接受研究設定的時限內，接種第2劑疫苗」，藥廠指的是實驗期間兩劑疫苗施打間隔3週。

「沒有資料保證，第1劑疫苗在注射21天後仍具保護力。」

德國今天考慮是否延後施打第2劑疫苗的時間，以讓更多人能先接種到疫苗，但英國在上週便已採行，丹麥則跟進英國，讓兩劑疫苗施打的間隔延長到6週。

但美國食品暨藥物管理局（FDA）今天表示，能否改變2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打劑量或時程，尚難論斷，因為目前既有數據無法支持。

FDA表示在出現相關討論與報導後，他們已開始關注減少劑量、延長間隔、混搭使用不同廠牌疫苗以先供更多人施打等議題，但認為即便這些都是可供思考的合理問題，「但當前這些做法都缺乏證據支撐」。

FDA在聲明中說：「（若這麼做）將是把公共衛生至於巨大的風險中。」還說現有的資料仍舊支持疫苗應在指定時間內施打該有的劑量。

FDA今天說：「輝瑞&BNT疫苗，兩劑間隔時限為21天，莫德納生技公司（Moderna）疫苗，兩劑間的間隔時限為28天。」

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