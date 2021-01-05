　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠變種抗藥性更強！專家認「疫苗恐怕擋不住」　幾週內將有答案

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲南非科學家馬迪認為，變種病毒可能更具耐藥性。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南非科學家表示，他們合理擔憂，最近在全球各地不斷湧現的新冠變種病毒可能證明了，這些變種病毒對現有疫苗具備更強的抗藥性，但這也使得全球推出疫苗的必要性「變得更加關鍵」。

據BBC報導，曾在當地領導過「牛津／阿斯特捷利康疫苗」試驗的馬迪（Shabir Madhi）最近在採訪中，對英國專家貝爾（John Bell）認為「南非變種病毒比英國變種病毒更令人擔憂」的言論做出了回應，他指出，貝爾的是合理的，而且南非的科學家也合理擔憂，變種病毒可能更具抗藥性；不過，一切的謎底將在幾週內被揭曉，因為南非現已在進行廣泛的測試。

馬迪強調，南非變種病毒「不太可能」讓目前的疫苗完全失效，但疫苗的效力有可能會被削弱。金山大學疫苗專家李斯（Helen Rees）則指出，由於新變種病毒已經蔓延到了其他國家，而確保疫苗對變種病毒仍然有效是很重要的，因此疫苗在全球迅速推出變得更加關鍵，而不是只有富裕的國家才能享有他們。

►南非變種病毒疫苗恐無效！傳染性高而快　專家：比英變種令人擔憂
►新冠肺炎肆虐365天…各國3月封城、禁航迎高峰！全球疫情重點回顧
►2020回顧／戰後最大危機！新冠狂襲領袖接連中鏢　掀WHO傾中疑雲

聽Podcast掌握國際局勢

 
ET快訊
監視器驚見杏林醫院一幕學生尖叫　教官沉默了：回教室上課
台股衝上1萬5千點創新高！台積電站上542高點
校長車震被抓包！陸女師羞捂臉「褲子鈕扣解開」現場影片瘋傳
富王鴨肉疑推「買一送二」喊：絕不以毛取人！再曝重新開張

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓又增2例「新冠變種病毒」！新冠死亡人數突破1000人

華府爆發大規模抗議！全城警戒　挺川團體「驕傲男孩」領袖先被捕

洛杉磯「每15分鐘1人死亡」！1/5檢測者中鏢　官員憂：可能更糟

日本相撲力士「第69代橫綱」白鵬確診！　無緣出席10日賽事

喬治亞5日決選參院！川粉因「川普落馬」質疑選舉制度…仍動員投票

媽媽忙著跨年！11歲兒被7狗圍攻　「頭皮幾乎扯掉」斷肢慘死

人妻分享幸福婚照被問「他和我姊結婚了」　一看發現新郎是丈夫

新冠變種抗藥性更強！專家認「疫苗恐怕擋不住」　幾週內將有答案

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」下體多撕裂傷！　陳屍飯店浴缸

葉門7歲「骷髏男童」體重7公斤！瘦到只剩骨頭　瀕死蜷曲病床上

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

丫頭要老公咬耳朵...交往9年驚：妳沒耳垂！　王惟立送「缺一角的蛋糕」全場感動哭了

快訊／南韓又增2例「新冠變種病毒」！新冠死亡人數突破1000人

華府爆發大規模抗議！全城警戒　挺川團體「驕傲男孩」領袖先被捕

洛杉磯「每15分鐘1人死亡」！1/5檢測者中鏢　官員憂：可能更糟

日本相撲力士「第69代橫綱」白鵬確診！　無緣出席10日賽事

喬治亞5日決選參院！川粉因「川普落馬」質疑選舉制度…仍動員投票

媽媽忙著跨年！11歲兒被7狗圍攻　「頭皮幾乎扯掉」斷肢慘死

人妻分享幸福婚照被問「他和我姊結婚了」　一看發現新郎是丈夫

新冠變種抗藥性更強！專家認「疫苗恐怕擋不住」　幾週內將有答案

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」下體多撕裂傷！　陳屍飯店浴缸

葉門7歲「骷髏男童」體重7公斤！瘦到只剩骨頭　瀕死蜷曲病床上

馬國賢開講碎念閨蜜　謝麗金火冒三丈險空中開罵

寒流帶雨來了！明起3000米↑山區有望下雪　週五最冷剩5度變凍番薯

可隨時變小展覽室！監察院改造「玻璃屋」　陳菊在咖啡杯提名留念

台灣防疫登紐時「再撐六個月很難」？律師：別太小看台灣人

吳鳳曝環島途中「目睹一景象」很難過！　點破台灣觀光問題

高捷16歲高顏值女兒長大了！　暴風蛻變「女神級嫩臉」震撼2.2萬人

惟毅搶百萬家電　胡瓜出主意拱他跟陳艾熙先結婚

快訊／南韓又增2例「新冠變種病毒」！新冠死亡人數突破1000人

華府爆發大規模抗議！全城警戒　挺川團體「驕傲男孩」領袖先被捕

台股衝上1萬5千點創新高！收盤大漲98點　台積電站上542新高價

國際熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

他瀑布旁自拍急墜108m最後身影曝光

即／台灣也禁入！日本政府考慮全面鎖國

健身房業者驚傳元旦輕生亡！疑不敵南韓防疫政策

英首相三度封城！變種病毒失控

動物園養不起　擬將貓熊歸還中國

快訊／菅義偉：日本首都圈7日發佈緊急事態宣言

美股今年首個交易日「大跌近400點」

狗趴嬰兒身上　他驚覺愛女斷氣崩潰

葉門7歲童「體重7公斤」瘦如骷髏

埃及病患集體缺氧亡！護士絕望「人都死了」

正妹雙手被銬　離奇死在密室中

他花3000買福袋打開竟見「垃圾」

蘇格蘭全境封鎖　學校延後開學

更多熱門

相關新聞

廈門開放台灣人接種疫苗　台青有意願但先觀望

廈門開放台灣人接種疫苗　台青有意願但先觀望

大陸國產新冠疫苗上周宣布上市，廈門台商協會4日開始通知會員可登記施打，接種對象為18至59歲的台灣民眾，比照大陸民眾完全免費。據了解，目前在廈門工作的台青大多有意願接種疫苗，但還是會先觀望一下初期的施打情況，若成效不錯，就會預約。

新冠疫情全球續燒！鎖國成防疫萬靈丹？

新冠疫情全球續燒！鎖國成防疫萬靈丹？

廈門搶先開放「台灣人施打疫苗」 台協：比照大陸民眾完全免費

廈門搶先開放「台灣人施打疫苗」 台協：比照大陸民眾完全免費

美國紐約傳英變種病毒「本土病例」

美國紐約傳英變種病毒「本土病例」

香港檢疫手環漂洋700km！沖上七星潭岸邊

香港檢疫手環漂洋700km！沖上七星潭岸邊

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情南非變種病毒疫苗

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

台南世界蛇王黃國男過世　教育農場熄燈

台中富王態度急轉彎　店家出面了

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

專家傳授「三明治蓋被法」超暖

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面