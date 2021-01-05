新冠變種抗藥性更強！專家認「疫苗恐怕擋不住」　幾週內將有答案

▲南非科學家馬迪認為，變種病毒可能更具耐藥性。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南非科學家表示，他們合理擔憂，最近在全球各地不斷湧現的新冠變種病毒可能證明了，這些變種病毒對現有疫苗具備更強的抗藥性，但這也使得全球推出疫苗的必要性「變得更加關鍵」。

據BBC報導，曾在當地領導過「牛津／阿斯特捷利康疫苗」試驗的馬迪（Shabir Madhi）最近在採訪中，對英國專家貝爾（John Bell）認為「南非變種病毒比英國變種病毒更令人擔憂」的言論做出了回應，他指出，貝爾的是合理的，而且南非的科學家也合理擔憂，變種病毒可能更具抗藥性；不過，一切的謎底將在幾週內被揭曉，因為南非現已在進行廣泛的測試。

馬迪強調，南非變種病毒「不太可能」讓目前的疫苗完全失效，但疫苗的效力有可能會被削弱。金山大學疫苗專家李斯（Helen Rees）則指出，由於新變種病毒已經蔓延到了其他國家，而確保疫苗對變種病毒仍然有效是很重要的，因此疫苗在全球迅速推出變得更加關鍵，而不是只有富裕的國家才能享有他們。

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