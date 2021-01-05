美批陸「核武瘋狂」　華春瑩回：賊喊捉賊

▲美國近年多次指控中國隱密發展核武，對世界造成威脅。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國國務院4日發表《中國的核瘋狂》文章，再次抨擊中共解放軍的核武威脅，要求加入軍控談判。對此，中國外交部發言人華春瑩5日回應稱，美國此舉是「謊言外交，賊喊捉賊」，她還針對伊朗核問題呼籲美國，重返協議並解除所有制裁。

根據美國國務院發布題為《中國的核瘋狂》的文章，內容提到，中共隱密發展核武器的行為，對國際社會造成威脅，包括2019年北京閱兵式中，核武方陣為10年前的10倍多、東風-41洲際彈道導彈可在30分鐘內襲擊美國海岸等，「如果維持這種趨勢，下一個十年，中國共產黨至少將其核武庫總數翻倍。」

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

此外，解放軍2020年測試了220多顆彈道導彈，較前兩年大幅成長，美國國防部還指控，解放軍使用核武的原則，從「不首先使用（No First Use）」，改為「預警發射（launch-on-warning）」，認為美國政府應要求中方處理核武，加入談判、兌現其《核不擴散條約》承諾。

華春瑩5日回應稱，眾所周知，美國是擁有世界上最龐大、最先進核武庫的國家。她抨擊美國違背國際共識，拒不履行核裁軍特殊優先的責任，肆意毀約、退群，斥資數兆美元升級核武庫，降低核武器的使用門檻，擴大核打擊的範圍，嚴重損害全球戰略安全與穩定，「誰在搞核瘋狂，世界自有公論。」

她表示，中方一貫堅持防禦性的國防政策，始終把核力量維持在國家安全需要的最低水平，恪守在任何時候和任何情況下，不首先使用核武器的政策，也無條件承諾不對無核武器國家和無核武器區，使用或者威脅使用核武器。華春瑩還敦促美方積極回應俄方的呼籲，盡快同意延長《新削減戰略武器條約》，並在伊核問題上，盡快無條件重返全面協議，解除所有相關制裁。

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