載孕妻去產檢…外商經理遭壓方向盤上「剪斷大拇指」！扔草叢找不到　他崩潰

▲桃園一名邱姓外商公司經理遭「斷指」，但因斷肢被扔進草叢找不到無法接回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一間外商公司的邱姓經理2018年因與他人發生糾紛，遭呂男、戴男、徐姓少年尋仇，當時他正開車載著老婆去產檢，孰料，途中卻遭3人製造假車禍追撞，過程中更遭呂男持月牙剪「剪斷左拇指」，但因當時他急於脫困，才沒發現滿手鮮血，等意會過來時，斷指已遭丟棄草叢不見了，事後他向其中2人提告求償1600萬元，日前判決出爐！

回顧事發經過，40歲邱男2018年3月20日中午12時許，載老婆前去產檢，遭30歲戴男、31歲呂男、17歲徐男開車一路尾隨，從後方追撞製造假車禍，再斜插到前方攔車。戴男接著持鐵鎚砸爛邱男駕駛座玻璃窗，呂男見邱男要打電話報案，更直接奪走他的手機丟到路邊。徐姓少年負責把風，冷眼見邱男遭2人輪番毆打。

過程中呂男讓戴男將邱男的手壓制在方向盤上，掏出預藏的月牙剪，直接將對方左手大拇指剪斷，丟到附近草叢，犯案用的月牙剪則是被丟入水池內，3人犯案後便逃離現場。邱妻目擊經過嚇得尖叫逃跑。

邱男當時急於逃離現場，竟然忘記疼痛，回家才驚覺自己竟然滿手是血，左手大拇哥還不見了，但斷指已被丟棄遍尋不著無法接回。邱男不甘遭斷指，決定向戴男、呂男請求連帶賠償1600萬元，金額包括勞動力減損、精神撫慰金等，至於把風的徐姓少年與其父母則是以50萬元與邱男達成訴訟上和解。

桃園地方法院審理後，刑事部分依強制、重傷害等罪判戴男有期徒刑6年4月，呂男目前則是通緝中，2人應連帶賠償邱男123萬3411元，全案仍可上訴。

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