載「別人的老婆」產檢！老公丟2句掛電話　人妻怒：我懷2胎你陪過嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻昨天在電話中得知，老公要載別人的老婆去產檢，她傻眼質問前因後果，也忍不住翻舊帳，委屈說道「之前懷孕2胎，只有老大陪去了幾次」，沒想到最後先生交代完直接掛斷電話，全然不理會她的心情，此舉惹怒眾人，網友們激動直呼，「狗男人！」

「求女性朋友心裡陰暗面積！」女網友在爆怨公社娓娓道來，昨天朋友向她訴苦，表示老公要載別人的老婆去產檢，而理由是對方丈夫要加班。當時，她錯愕反問，「為什麼要你載？她自己會開車，不會自己去嗎？」結果，老公竟回，她現在大身大命。

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一席話瞬間點燃怒火，人妻哀怨表示，「我之前懷孕2胎...你陪過嗎？只有老大陪去了幾次，後面都是自己一個人開車去。」怎料，老公甩了句「妳比較粗勇」後，也懶得聽她爆氣，直接掛電話。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

誇張行徑引起撻伐，大票女網友忍不住怒譙，「實在不懂男人的思考邏輯，即使他們是清白的，難道不懂避嫌跟內外之分嗎？寧願跟家裡的女人吵，還想去照顧別人的老婆」、「賤男」、「這真的要把家翻了」、「超白目，這老公腦袋有問題」、「不需要雞婆到這種地步吧」、「請老公淨身出戶」、「我會氣瘋」。

另外，不少人都覺得案情不單純，「跟這帽子顏色差不多」、「或許孩子的爸另有其人」、「確定是朋友的嗎？朋友是不是綠光罩頂」、「看了這篇就不敢結婚了，婚姻好可怕」。

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▼人妻問他行蹤，才說要載某人去產檢。（圖／翻攝自爆怨公社）