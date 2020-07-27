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毒鴛鴦專偷洗車場投幣機得手1萬　警一路跟監等「產檢」完逮人

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▲台南市麻豆分局，查緝自助洗車場硬幣竊案，循線將涉嫌竊盜的陳、賴夫妻緝捕到案，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆分局，查緝自助洗車場硬幣竊案，循線將涉嫌竊盜的陳、賴夫妻緝捕到案，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

陳姓男子與賴姓女子是一對毒夫妻，兩人都是列管毒品人口，賴女是通緝犯，夫妻倆連日來利用半夜在台南市麻豆、官田、六甲偷竊自助洗車場的硬幣，連偷三家得款1萬餘元作為賴女產檢費用，麻豆分局循線追查，27日將陳嫌夫妻逮捕到案，全案依依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

警方指出，32歲的陳姓男子與33歲賴姓女子，兩人是夫妻，也都是毒品列管人口，目前賴女懷有身孕5個月，但夫妻沒有固定工作，也沒有收入，陳男與賴女7月份開始，在麻豆分局轄區，專挑自助洗車場，行竊投幣機的硬幣，兩人為了躲避警方追查，先偷竊車牌，懸掛在自己的車上，利用凌晨2、3時較無人之際，前往洗車場撬開投幣機，連日來在麻豆、官田、六甲等3家洗車場行竊，得手1萬餘元。

▲台南市麻豆分局，查緝自助洗車場硬幣竊案，循線將涉嫌竊盜的陳、賴夫妻緝捕到案，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局獲報後積極追查，查到作案車輛，鎖定陳姓男子涉案，27日利用陳男載著賴女到新營一婦產科進行產檢時，在診所外埋伏等候，順利將陳與賴兩人逮捕到案。

▲台南市麻豆分局，查緝自助洗車場硬幣竊案，循線將涉嫌竊盜的陳、賴夫妻緝捕到案，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方在緝捕過程中，為了避免驚嚇到賴女影響到胎兒，一路從麻豆跟著陳男的車子到新營，「貼心」地等到賴女產檢結束後才上前逮捕，也讓洗車場業者避免再擔心被竊。

麻豆警分局長洪頂力表示，犯嫌兩人在大台南地區有行竊自助洗車廠之習性，懷疑仍有其他地區有受害情事，呼籲民眾及業者如有類此遭遇，請盡速向警察機關報案，以利警方後續清查及偵辦。

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