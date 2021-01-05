蛙蛙文創團購口罩收錢神隱　時力：2312萬應全額退還消費者

▲時代力量立委邱顯智召開「不出貨不退款！蛙蛙文創口罩消費爭議如何解」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者林銘翰／台北報導

蛙蛙文創公司自2020年下半年起，陸續向各大公司職工福利委員會推銷「醫療級口罩」團購，卻在收取款項後發生遲未出貨，或者消費者收到非醫療級口罩的狀況。時代力量立委邱顯智5日要求，行政院消保處專案調查並協助消費者救濟，也呼籲業者切勿神隱，積極面對相關協調程序，如果無法依照契約出貨，就應該全額退款給消費者。

時代力量立委邱顯智、王婉諭、陳椒華5日上午協同時代力量基隆市議員陳薇仲、桃園市議員簡智翔、新竹市議員林彥甫、新竹市議員蔡惠婷、彰化縣議員吳韋達、時代力量台中黨部執行長簡嘉佑等人，於立法院召開「不出貨不退款！蛙蛙文創口罩消費爭議如何解」記者會。

邱顯智表示，蛙蛙文創2020年下半年陸續向中華航空、長榮航空、中華電信等公司職工福利委員會推銷「醫療級口罩」團購，卻在收取款項後發生遲未出貨或消費者收到非醫療級口罩的狀況，不少消費者早已解除買賣契約，但也遲未收到退款。

邱顯智指出，依據時代力量各地黨部及議員服務處統計，至少有332名消費者受害，累積金額高達2312萬元，然而當消費者申請消費糾紛調解後，蛙蛙文創卻缺席調解會議。

王婉諭舉例，以新北市來說，訂單的金額都非常龐大，50、60萬不算少見，單筆訂單超過100萬元的至少有3筆，消費者多半是去年8、9月時下訂，卻遲至11月都還沒收到產品，消費者想要解除契約拿回退款，蛙蛙文創卻在11月24日公告「延遲出貨澄清聲明」，表明將於12月底前完成出貨或退款。

王婉諭說，該份聲明已經下架，根據現在最新的官網資訊，要遲至3月才開始分期付款，蛙蛙文創一拖再拖，造成許多消費者人心惶惶，本案受害者遍布全台，金額超過2000萬，目前已得知台北市及台中市將辦理大型消費糾紛調解會議，呼籲行政院消保處應該出面，由中央向下更積極地專案協助消費者處理蛙蛙文創的消費糾紛。

陳椒華則提到，儘管蛙蛙文創當時聲稱，因為9月17日至10日15日指揮中心全面徵收口罩，才導致延遲出貨，甚至以指揮中心「雙鋼印」政策作為延遲出貨的理由，然而如果蛙蛙文創早就知道自己的量能無法滿足客戶訂單，甚至無法按照契約出貨，為何仍然持續收取款項，這其中恐怕有詐欺的嫌疑。

陳椒華指出，蛙蛙文創是在去年9月23日收取訂單，消費者在9月29日匯款，而指揮中心是在9月24日全面實施雙鋼印政策，如果該公司無法提供醫療用的口罩，就不應該繼續收取訂單，呼籲調查局應該要盡速介入調查，該案是否有構成詐欺的可能性。

對此，行政院消保處簡任消保官王德明表示，行政院消保處在案件發生之初，就已經跟各地消保官聯繫，尤其娃娃文創總公司位在台北市，當時就已經請台北市消保官特別注意本案，並在去年11至12月間發文要求處理。

王德明說明，依照現行《消保法》規定，申訴、調解在地方消保單位才能做，行政院消保處也希望盡快處理，台北市政府已在去年11月24日進行首次調查，預計在今年1月7日進行二次調查，屆時也會請各縣市消保官共同反應各地情形。

王德明指出，經過統計到1月4日為止，已經有1400位消費者提出申訴，受害情形分散全國各地，為數最多的是在台北市，總共有700多件，行政院消保處也請台北市政府繼續努力。

王德明也呼籲，受害的消費者應該勇於出席大型調解會議，否則會讓業者認為「消費者不重視自己權益」，也才能知道問題出在哪裡，如果真的還是沒有辦法達成共識，債務不履行、遲延給付最重要的就是要還錢，「如果不還就告你，我們也準備提團體訴訟」，逼迫業者以司法途徑返還金額。

衛福部食藥署醫粧組科長蔡文偉表示，娃娃文創在去年4月有取得醫療器材販賣許可，8月時申請醫用口罩委託製造許可證，因此可以對外供應許可證的產品，11月時則申請了製造業藥商許可，「這部分還沒有查到有製造醫用口罩許可證，目前只有製造業藥商許可」。

蔡文偉強調，娃娃文創目前還沒有拿到醫用口罩許可證，經過衛福部食藥署查詢許可證的資料庫，娃娃文創目前的確還沒有拿到製造許可證，「原則上不可以製造醫用口罩，但製造一般口罩是沒有違反《藥事法》」。

邱顯智表示，本案由於受害人數眾多、金額龐大，且消費者遍佈全台各地，時代力量要求行政院消保處專案調查並協助消費者救濟，並請調查局介入釐清是否有詐欺情事。同時，也呼籲業者切勿神隱，應積極面對相關協調程序，如果無法依照契約出貨，就應該全額退款給消費者。

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