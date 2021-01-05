王美花承諾違章工廠斷水電跳票　陳椒華揚言向監院舉發

▲時代力量立委陳椒華召開「王美花部長承諾跳票! 2500家違章工廠斷水斷電不到20家! 行政怠惰應予懲處？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院前年通過《工廠管理輔導法》，明定2016年5月20日以後新增建的違章工廠應即斷水斷電並拆除，時代力量立委陳椒華5日質疑，經濟部長王美花曾承諾在去年底前，針對新建違章工廠要斷水斷電200家，如今卻只有斷水斷電14家、拆除3家，她揚言將向監察院舉發怠惰官員。

陳椒華5日上午於立法院召開「王美花部長承諾跳票！2500家違章工廠斷水斷電不到20家？！行政怠惰應予懲處？」記者會，並邀請看守台灣協會秘書長謝和霖、台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉、經濟部中部辦公室主任郭坤明出席。

陳椒華表示，農地違章工廠不時發生失火，並且引發食安隱憂，根據經濟部掌握的資料，總統蔡英文2016年上任後新增的違章工廠約有2500家，但是直到去年底為止，實際執行斷水斷電只有14家、拆除3家，連整體2500家的1%都不到，「王美花部長200家斷水斷電承諾確定跳票，明顯行政怠惰」。

陳椒華批評，經濟部對違章工廠的棍子高高舉起、輕輕放下，不依法行政，是把《工廠管理輔導法》第28-1條當塑膠，光是斷水斷電都已經不足夠，依法應該要拆除，但是經濟部連起碼的斷水斷電都做不到、還再三拖延。

郭坤明說明，地方政府若查獲違章工廠將處以停工，過程中為確保其停工狀態，會拆除舊電錶改裝設智慧電錶監控，不會違規轉供。如果業者未配合停工，就會採取斷水斷電，達到管制目標，一切依法行政，確實管制目標已達到300多家。

陳椒華強調，經濟部再不確實執行直接強制方法斷水斷電，繼續讓爛瘡口流膿流汁、消極怠惰，她絕對要向監察院舉發，請監察院立案調查經濟部，不能讓無能的公務員繼續怠惰下去，破壞農地安全、影響國人的食安健康。

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