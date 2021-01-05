自稱前政府小編爆「被要求圖卡拉高情緒值」　唐鳳網路接招直接回

▲自稱前政府小編的人士爆料被要求製圖卡。（影片來源／g0v.tw 台灣零時政府YouTube頻道）

記者蕭羽耘、徐政璿／台北報導

行政院去年深陷「製圖卡」給側翼網軍的風波，現有一名自稱前政府小編的人士在去年12月一場座談會爆料，過去自己上班時被要求製圖，而且「圖卡要有憤怒值、供政黨用」。

一起出席同場座談的政委唐鳳當時表示，這是已經很久的問題，在2018年選後這更多...，而這段談話近來再度被網友翻出來討論。

唐鳳出席的這場座談會是在12月6日舉行，他擔任「基調座談：台灣社群與民主防衛」主講者，並在座談會上開放聽眾線上問答。

根據當天的座談會影片，一名自稱前政府小編的人士在線上揭露自己曾被要求過製作圖卡等工作，這也讓負責朗誦問題的主持人不禁直呼：「Wow…你這個小編，很知道內幕喔。」

有暱稱PCL的講座人士在網路提問時表示，自己過去在政府單位擔任小編時被要求做過4種工作內容，包括：一、製作非政府使用的圖卡。二、被要求圖卡要拉高情緒值，表達憤怒以吸引更多人。三﹑有的政府單位內部一次製作兩種版本圖卡（政黨用、政府用）。四、知道同事會把政府內部非公開資訊洩漏給側翼製圖。

對此，唐鳳當時回應表示，確實，這是已經很久的問題。她也強調，事實上，早在2014年行政院新媒體小組成立的時候，就有這個情況，「當然在2018年選後這情況更多，這個確實是真的。」

至於該人士所說的圖卡有政黨與政府版本，唐鳳表示，其實好一陣子都是這樣子，具體建議是很清楚它的溯源，之前在行政院本部做（圖卡）一創時，會盡可能附上後面的法規、法條，或額外的延伸閱讀，「當它跑到政黨或側翼或誰的手上的時候，本來很多附加的東西就拿掉了。」

對於當天在座談會的發言再度被網友拿出來討論，唐鳳辦公室5日晚間也回應，唐鳳當日說法是指2014年開始，政府就用多元手法在網路進行政策溝通，2018年後更多，這是因為不管是前任政府，還是現任政府，都發現透過網路進行政策說明，與公眾溝通的重要性，而且與日俱增，因此才會運用多元方式，在網路上與網友進行對話，了解民意。

唐鳳辦公室強調，政委是做原則性的回應，沒有在講特定時間、特定個案。

▼「基調座談：台灣社群與民主防衛」座談會。（圖／翻攝畫面）

▼蘇貞昌曾在2019年2月1日新年祝賀文上，秀出自己的小編群。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）