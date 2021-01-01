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「今起台灣各行業都有退休制度了」　蔡英文宣布2021政府7大新政

▲▼蔡英文元旦發表新年談話。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

▲蔡英文元旦發表新年談話。（圖／翻攝總統府直播）

記者陶本和／台北報導

2021年第一天，總統蔡英文在府內發表元旦談話。她在談話中細數，新一年的開始，已有7大施政，包括南迴鐵路電氣化、提高基本工資、新護照發行、即將興建1萬5000戶社會住宅、推動農民退休金制度、育兒津貼增加，以及即將召開攸關全球氣候治理議題的COP26 （cop twenty six）等。

蔡英文表示，去年的今天，在全世界都還沒注意到疫情可能發生時，台灣已經開始針對武漢來台班機登機檢疫，「當時也有不少質疑，但回頭來看，這樣的超前部署，是正確的決定」。

蔡英文說，放眼2020一整年，一波一波襲來的疫情肆虐全球，經濟受到衝擊，生活受到影響。在很多國家，小孩無法好好上學、大人不能正常上班，許多工作不見了，景氣陷入谷底，全球各地因為疫情死亡的人數持續增加。

蔡英文指出，所幸在台灣，靠著相信專業、彼此信任，社會團結，一起戰勝了病毒，「我們沒有封城、可以正常上班上課，在防疫指引下，去年四月十二號，我們成為全世界第一個開打職棒球季的國家」。

蔡英文說，大家戴著口罩參加演唱會、藝文活動，這也成為去年世界極少見的事，「最重要的是，我們的經濟維持正成長，股市也攀上高峰」。

蔡英文表示，儘管今年的經濟依舊充滿挑戰，但有可以樂觀的理由，在全球疫情仍然嚴峻的此刻，台灣的公司營運和就業依然穩定、投資不斷，已然度過了最艱難的階段。

她強調，台灣已經站穩腳步，即將全力衝刺。無論是數位經濟的轉型、六大核心戰略產業的部署、5G的布建或前瞻基礎建設的興建，待預算通過，就可以快速推動。

隨後，蔡英文在新年的第一天，向國人分享7項施政。第一，在上星期三，國人期盼40年的南迴鐵路電氣化，正式改點通車，「台灣的『環島鐵路電氣化』最後一哩路，終於完成了」。

蔡英文說，就在今天，基本工資再次提高，在全球經濟飽受疫情困擾的此刻，雖然增加的幅度不多，也已經是難得的成果；第三項是1月11日，新版護照即將發行，封面上大大的TAIWAN，將會陪伴國人，走向世界。

接著第四項是今年將在全國興建1萬5000戶社會住宅，蔡英文說，這將使得台灣歷史上，規模最大的社會住宅興建計畫，跨出了一大步。

蔡英文指出，去年她承諾要推動的農民退休金制度，今天起已經開始辦理，「現在在台灣，無論你從事哪個行業，都有退休制度了」。

蔡英文說，如果立法院順利通過預算，今年開始，育兒津貼將會再增加，新增3000班公共化幼兒園的目標，進度也比預期還要快。「0到6歲，國家跟你一起養」，國家真的在行動當中。

對於攸關全球氣候治理議題的COP26 （cop twenty six），今年即將召開，蔡英文強調，將會積極與各界展開對話，找出最符合台灣未來永續發展的氣候治理路徑；同時讓減碳挑戰，化為產業投資、創造就業的新機會，為台灣的永續發展找出新方向。

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