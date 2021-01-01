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快訊／蔡英文新年談話：2021年我最重要的責任是讓大家如常生活

記者蘇晏男／台北報導

2021年第一天，總統蔡英文上午8時半在統總府發表新年談話。針對2020年的新冠肺炎疫情，蔡英文感謝這一年來配合防疫的每位台灣人，「身為總統，2021年我最重要的責任，是讓大家如常生活，跟著全球經濟復甦的脈動往前進，這也是們努力的第一要務」。

「今天是2021元旦，首先助大家新年快樂。」蔡英文指出，昨晚睡覺以前，相信很多人都有一種感覺，就是漫長一年終於過去了。在去年的今天，全世界都還沒注意到疫情可能發生時，台灣開始針對武漢來台班機登機檢疫，當時也有不少質疑，但回頭來看，這樣的超前部署，是正確的決定。

蔡英文表示，放眼2020一整年，一波一波襲來的疫情肆虐全球，經濟受到衝擊，生活受到影響。在很多國家，小孩無法好好上學、大人不能正常上班，許多工作不見了，景氣陷入谷底，全球各地因為疫情死亡的人數持續增加，「所幸在台灣，我們靠著相信專業、彼此信任，社會團結，一起戰勝了病毒」。

蔡英文指出，台灣沒有封城、可以正常上班上課，在防疫指引下，去年4月12號，我國成為全世界第一個開打職棒球季的國家，大家戴著口罩參加演唱會、藝文活動，這也成為去年世界極少見的事。

「最重要的是，我們的經濟維持正成長，股市也攀上高峰。」蔡英文強調，儘管今年的經濟，依舊充滿挑戰，「但我們有可以樂觀的理由。在全球疫情仍然嚴峻的此刻，台灣的公司營運和就業依然穩定、投資不斷，已然度過了最艱難的階段」。

蔡英文指出，「我們已經站穩腳步」，即將全力衝刺。無論是數位經濟的轉型、六大核心戰略產業的部署、5G的布建或前瞻基礎建設的興建，待預算通過，就可以快速推動。

蔡英文表示，過去一年，台灣做到了全世界所殷切盼望，卻不可企及的「如常生活」，這並不是簡單的事。她要再一次謝謝所有努力不懈，從防疫、紓困到振興，參與配合的每一位台灣人民。

面對2021年，蔡英文承諾，身為總統，2021年，她最重要的責任是讓大家如常生活，並跟著全球經濟復甦的脈動往前進。這也將會是政府努力的第一要務。

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