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罷王投票日進入倒數　民主香腸攤、罷王貪食蛇PLUS等活動陸續展開

▲罷王投票日進入倒數，總部舉辦民主香腸、壢挺台灣豬。（圖／罷王總部提供）

▲罷王投票日進入倒數，總部舉辦民主香腸、壢挺台灣豬。（圖／罷王總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷王」投票日進入倒數，罷王總部利用元旦連假，展開限量116條的「民主香腸攤、壢挺台灣豬」免費試吃活動，吸引許多民眾不畏寒流，排隊試吃或購買民主香腸，以示支持；罷王部隊並出入中壢區各大街小巷、夜市等人潮聚集區，呼籲民眾0116投罷王選票。

▲罷王投票日進入倒數，總部舉辦民主香腸、壢挺台灣豬。（圖／罷王總部提供）

▲民眾不畏寒流，排隊試吃或購買民主香腸。（圖／罷王總部提供）

罷王總部執行長邱仁德2日說，民主香腸攤是見證台灣民主三十年來，不可缺少的角色。由於，許多中壢區的市民告訴罷王總部，對於元旦後開放進口含萊劑的豬肉感到疑慮，為了反應市民挺台灣豬的訴求，所以總部在1月1、2日這兩天，剛好是霸王級寒流最強的時候，舉辦「壢挺台灣豬」的台灣豬香腸試吃活動，每日提供116條香腸讓市民試吃，每人限試吃一條，市民反應熱絡。

▲罷王投票日進入倒數，總部舉辦民主香腸、壢挺台灣豬。（圖／罷王總部提供）

▲罷王部隊於夜市等人潮聚集區，呼籲民眾0116投罷王選票。（圖／罷王總部提供）

而目前，選委會已公告中壢區罷王的233個投開票所，罷王總部也在233個投票所，依法提出233位監票人員，而該233個投票所跟去年一月總統大選時一樣沒有減少，籲請設籍中壢的市民朋友收到選票通知後，0116踴躍參加投下罷王票，讓罷王成功，遏止政壇製造仇恨、錯誤價值的蔓延。▲罷王投票日進入倒數，總部舉辦民主香腸、壢挺台灣豬。（圖／罷王總部提供）

邱仁德也表示，罷王投票日是1月16日，罷王總部也將在罷王投票日前的最後一個禮拜天(1月10日) 舉行罷王貪食蛇PLUS活動，當天下午一點總部準時出發，即日起迄1月8日止，歡迎騎機車或開車，有意報名的罷友們，報名參加。

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