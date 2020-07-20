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「罷王總部」連署送中選會　王浩宇批邱仁德：突然裝熟的親戚

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▲王浩宇批邱仁德，昔自稱親戚今卻挺罷。（圖／臉書截圖）

▲王浩宇(左)批邱仁德，昔自稱親戚今卻挺罷。（圖／臉書截圖）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇」總部、20日正式送出3748份連署書到中選會後表示，中選會收到罷王連署書後，會再交由桃園市選委會進行審核確認合格份數，審查期是20個工作天，而這也是第一個直轄市市議員完成送件程序的罷免案，籲請支持罷王人士趕緊支持「倒宇天光」群募，力助罷王行動持續展開。

▲王浩宇批邱仁德，昔自稱親戚今卻挺罷。（圖／臉書截圖）

▲「罷王總部」送連署到中選會。（圖／翻攝罷免王浩宇臉書）

針對罷王行動如火如茶展開，王浩宇也在臉書PO出「罷免王浩宇」總部發言人、現任中壢區信義里長邱仁德，多年前在「我是中壢人」粉專和他對話截圖指出，「每個人身邊，都有這種需要時才突然裝熟的親戚。」從小沒看過幾次，「不熟到要靠我是中壢人聯絡，選舉時卻要攀關係拜託我是中壢人幫忙宣傳。」王浩宇說，他最後也真的幫忙宣傳，親自一個個拜託住在里上的支持者把票投給他。▲王浩宇批邱仁德，昔自稱親戚今卻挺罷。（圖／臉書截圖）

▲王浩宇批邱仁德昔自稱親戚今卻挺罷。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇不滿地寫下，「明明當初靠我幫忙當選里長，現在卻因為政治立場不同、靠向別的顏色跟勢力，支持陳學聖，開始拿長輩的立場批評曾經無條件幫忙你的人。」「這就是政治？拜託不要再提我們有親戚關係。」王不忘酸「對了，要不要順便跟大家說一下，你還有沒有想選議員？」

針對王浩宇的指責，邱仁德也做出回應表示，和王浩宇是親戚關係，起於媒體詢問，後來是誰一直在提「親戚」這回事？大家可以去搜搜最近的新聞就知道是誰一直在提。至於王浩宇詢問他會不會選議員？邱仁德說，這根本就是假議題，王浩宇在熱情投入罷韓運動時，有沒有問過罷韓四君子之後要不要參選 ? 如果沒有，那請問你有什麼立場問邱里長呢 ?

邱仁德強調，王浩宇擔任議員，長期製造市民間仇恨，已被市議會紀律委員會糾正多次，但卻仰仗擁有「我是中壢人」粉專的聲量來進行網路霸凌，行為日益囂張，才會有這麼多中壢市民想要罷免他。

・消除暗沉、補水鎮定

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