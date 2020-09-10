罷免王浩宇二階達成率40%！邱仁德：民眾怕被查水表不願連署

▲罷免王浩宇二階連署現況。（圖／罷王總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇」總部指出，罷王二階連署最新統計，截至10日為止共12,886人連署，達標率約40.27%，距二階連署目標32,000人仍有相當差距，總部期盼在13日(本週日)先達成20,000人連署，今天也起開始進行分件整理，並呼籲支持罷王的中壢市民挺身而出積極連署，早日達標。

▲罷王總部呼籲支持罷王的中壢人，快到連署站簽連署。（圖／罷王總部提供）



「不方便簽連署，但會去投票！」罷王總部執行長邱仁德里長表示，最近常聽到民眾這樣的回答，因為這些民眾主要是在軍公教警等公家單位任職。邱仁德說：「這些人怕簽連署會被查水表，台灣什麼時候變得比白色恐怖時期還遭！」

▲罷王總部今天開始進行分件整理。（圖／罷王總部提供）

邱仁德說，許多中壢市民心中會有這樣的擔憂，很可惜，這代表台灣的民主並沒有真正成功。民眾心中還是懼怕執政者的報復。當然也有另一群人，覺得連署還要自己去連署站簽名寫一堆資料很浪費時間。所以就不打算來連署，等著三階段罷免投票。

▲罷王總部呼籲支持罷王的中壢人，快到連署站簽連署，否則二階沒過，就不用投票了。（圖／罷王總部提供）

邱仁德表示，但如果大部分民眾都抱持著這種心態，沒有足夠的人願意二階連署，導致二階無法達標，那根本就不會有罷免王浩宇的投票！邱呼籲中壢人，二階連署遭遇到重大挫折，需要中壢人一起挺身而出連署，趕快打電話傳簡訊給你的親朋好友，大家一起站出來吧！

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