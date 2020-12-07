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罷王最後一哩路！　小褶車隊將出動掃街「倒宇天光」

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▲罷王最後一哩路！

▲罷王總部出動汽車隊。（圖／邱仁德提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園罷免王浩宇進入第三階，月餘後將舉行罷王投票，國民黨革實院長羅智強日前於家樂福中壢店前開講，痛批民進黨政府開放萊豬進口，並強調1月16日的王浩宇罷免案，將是反萊豬民意的「第一道檢驗劑」後，罷王總部連日來展開汽機車隊掃街宣傳，近日將再出動小褶車隊，呼籲中壢人116參加罷王投票。▲罷王最後一哩路！

▲羅智強(左三)呼籲中壢人116參加罷王投票。（圖／邱仁德提供）

罷王總部並於粉專推出116「倒宇天光」手勢大挑戰，挑戰內容為PO出116手勢帥照，並於文章頂部寫下「我罷王我驕傲」然後Tag三位有正義感的臉書好友，被Tag的人也必須按照挑戰內容執行，完成以上步驟才算挑戰成功！▲罷王最後一哩路！

▲▼「倒宇天光」手勢。（圖／邱仁德提供）▲罷王最後一哩路！

罷王總部執行長邱仁德說，罷免王浩宇是為了不讓抹黑、造謠、說謊、帶風向等惡劣風氣，繼續在台灣政壇蔓延。因此，經中選委會通過罷王總部送交的罷王二階法定連署人人數3萬1,515以上名單後，該總部已積極展開三階的罷王投票宣傳。

▲罷王最後一哩路！

邱仁德說，罷免王浩宇案，經中選會於11月20日審查通過、宣告該罷免案成立，同時決議於明(2021)年1月16日(六)舉行投票，罷王總部呼籲中壢人記得把時間空下來，罷免投票日回家投票，持續淨化政治環境。至於，罷免王浩宇三階至少要逾78785票同意，不是很容易！邱仁德說：中壢人加油，為中壢做件對的事，這是最後一哩路了！

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