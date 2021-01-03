38年傳奇「大坊珈琲店」村上春樹最愛！剛開被看衰：能撐1年嗎？

▲「大坊珈琲店」是村上春樹也愛的傳奇咖啡店。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

沒有他，就沒有知名的「藍瓶」咖啡！日本「大坊珈琲店」曾是村上春樹等文化人士經常造訪的愛店，老闆大坊勝次從未改變風格，全神貫注地沖一杯杯親自烘焙的咖啡，不會熱情招呼、沒有特別的裝潢擺設，也沒太多豆子能選，38年成為傳奇。2013閉店後，他受邀出版《大坊珈琲店》分享關於咖啡、生活、藝術的個性隨筆，如今也發行來台，讓讀者能感受他獨特的咖啡魔力。

「大坊珈琲店」原位於東京南青山表參道站十字路口，1975年開張，直到2013年12月大樓改建不得不關店，才在客人的嘆息聲中拉下鐵門。大坊勝次38年來始終沒改變經營風格，由他自行烘豆、調配配方豆，甚至以日本獨有少見的法蘭絨濾布沖泡咖啡，沖出醇厚的甘酸適中，包覆圓潤苦味的美味咖啡，以及店內特有「能讓人自由獨處的時光」。

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日本許多文化人士都常在此流連駐足，包括村上春樹、向田邦子、小澤征爾、糸井重里、平松洋子等。其中村上春樹特別喜歡在「大坊」點一杯3號咖啡，甚至出國時會帶上一包同款配方豆，一解鄉愁；糸井重里美則稱這裡「猶如寺廟般的莊嚴恬靜，根本像是個可以打坐的心靈場所」。

也有不少一般客人特地前往，只為了一杯要5鐘才能沖完的甘甜深焙咖啡，也為了欣賞大坊勝次全神貫注、一滴一滴沖著咖啡的精準動作。而大坊勝次有條不紊、始終如一，店內的原木吧台、牆壁被烘豆子的煙霧燻黑，增添了不少歲月的沉靜氣息。而背景音樂響起音量調控適宜的爵士樂，從杯子、書本、掛畫、插花⋯等，每個細節都讓人感受到店主的用心。

出版社提到，無論這幾十年間，外頭的咖啡世界發生了什麼樣巨大變化，包括義式咖啡連鎖店的興起、外帶咖啡店的冒出、精品烘豆店的盛行⋯⋯，大坊先生堅持的「老派精神與喫茶店文化」，讓店裡始終像個與外部世界隔絕的「心情避難所」。

而藍瓶也是深受他的啟發才開店，可以說「如果沒有大坊，就沒有今天的藍瓶」。藍瓶咖啡創始人詹姆斯‧費曼稱讚，「大坊先生沖咖啡就是有種魔力。或許因為他多了一點點謙遜，卻更加突顯他為咖啡所做的付出與專注，把整間咖啡店經營得特別有氣氛。」

大坊回想當年剛開店時，還被人說「能撐得過一年嗎？」因為看他的菜單沒賣吃的，沖一杯咖啡又要花很多時間，更不會熱情招呼，雖然如此卻經營了38年，「在起身準備要回家的客人當中，偶爾有人會把眼光投過來，那眼神好像在說，味道很好喔！我默默地迎接，默默地送客⋯⋯不過如此，臨走時對上的目光，看起來也好像在說，我最喜歡這種樸素的店。一切盡在不言中。」

而2013年7月決定閉店的消息傳開後，很快收到各界關注，還出現客人說「請讓我好好跟你們道別。」、「我雖然只是個客人，但在這裡的時間，對我來說非常重要，長久以來謝謝您了。」讓他當年十分意外，沒想到很多人來致意完就回家了，而且一個接一個。

「這裡雖然是不太多話的店，至少也會跟客人問候，不過，倒有不少客人一句話也沒說就離開了。我想大多是這樣的人。雖然如此，但感覺像是每一個人，都把在這裡的時間，變成重要的時間。我為這點感到驚訝，也深受感動。」

▲《大坊珈琲店手記：把在這裡的時間，變成重要的時間》繁體中文版將於1月6日由新經典文化發行。（圖／新經典文化提供）

閉店後，「好想再喝一杯大坊的咖啡啊！」的聲浪不斷，而後來大坊應邀在日本全國各地教授手搖烘豆機、法蘭絨濾泡手沖咖啡講座，親自示範教學。如今他也受邀出版《大坊珈琲店手記：把在這裡的時間，變成重要的時間》，收錄了11篇關於咖啡、生活、藝術的個性隨筆，還有20幅咖啡店寫真，讓人追憶「大坊珈琲店」的咖啡光景，台灣繁體中文版將於1月6日由新經典文化發行。

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