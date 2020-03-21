▲村上春樹開導讀者：大部分的煩惱，養貓就會好。（左圖／時報出版提供；右圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者林育綾／綜合報導

日本知名作家村上春樹在日前表示，自己愛貓勝過狗，還說每當有讀者寫信向他諮詢煩惱時，他都會建議「請養貓」，還說「大部分的煩惱只要養貓就會好」。這番言論近來也被貓奴瘋狂轉貼，有不少人同意，但也有人笑說「養貓讓你可忙的」，還有人指出村上春樹平常摸的是流浪貓，「外面的貓跟家裡的貓妖不一樣啊！」

村上春樹在2月22日當天參加在九州熊本市舉辦的談話會，由於當天是日本的「貓之日」，因此談到跟貓有關的話題，表明自己喜歡貓勝過狗，但因為經常旅行，因此很遺憾無法養貓。

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不過村上表示，自己每天早上慢跑時，都會遇到三隻流浪貓並跟牠們交流，他有自信地說「我們彼此認識」，三隻貓會若無其事地經過，像在對他說「又來跑步嗎？」而且只要他一呼喚，貓咪就會過去讓他摸摸頭，摸了3次左右就會走掉，笑說彼此保持著恰當的距離感，是很好的關係。

他自認跟貓比較容易心靈相通「大概能知道對方在想什麼」，而且每當有讀者寫信向他傾訴煩惱時，問他感到無力和失落時如何平復心情，他總是回答「摸摸貓」、「請養貓」，還說「大部分的煩惱只要養貓就會好」。

村上春樹的言論被媒體報導後，也被網友紛紛轉載，許多貓奴看了同意表示「傻毛孩簡直是良藥」、「唯一的煩惱是，怎樣才能比昨天更愛她」、還有人笑說「誰說的！我兒子這麼可愛怎麼辦？超煩惱啊！！怎麼可以這麼可愛」

但也有人提到，村上摸的是外面的流浪貓，「跟自家養的貓妖不一樣啊！」還有人說「生活嫌太順遂？養貓就好了，因為貓很機掰」、「早起的鬧鐘」，也有人感傷回應「但貓走的那一天，心都空了⋯」而其他網友則回「再養一隻！」