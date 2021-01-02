一張圖秒懂進口、國產豬價差！便當店「棄加拿大豬改用台豬」喊漲

▲萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

記者崔至雲／台北報導

美國萊豬元旦叩關，不料卻有燒臘店竟以此為由漲價，宣告豬肉類便當調漲10元。李姓老闆今（2日）下午受訪時強調，店內原本使用加拿大進口豬肉，元旦過後改採台灣A級豬肉，成本增加下不得已才會調漲。對此，農委會說明，加拿大進口豬肉大約一公斤61.3元，相較於國產豬肉屠肉批發價格100到110元，確實有價差，業者若是調整在合理範圍，這是可以理解的。

網友在臉書社團「爆怨公社」貼文透露，新北市板橋一家便當店告示表示因為使用國產台灣豬肉，為了反應成本自1月1日起，三寶飯便當調價5元、豬肉類便當調價10元，而非豬肉類便當則按原價。許多網友砲轟根本趁火打劫，消保官下午也立刻上門稽查。燒臘店老闆李偉英受訪時強調，原本店裡用的豬肉都是自加拿大進口，但因元旦過後開放萊豬，擔心民眾對進口豬肉不信任，所以才改採台灣A級豬肉，成品因此提高，像五花肉一斤就差了50到60元，逼不得已只好調漲。

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畜牧處處長張經緯向《ETtoday新聞雲》說明，國產豬肉都是現殺的常溫肉，相較於進口的冷凍豬肉確實比較貴，若業者因為原物料的使用改變，讓消費者吃到較好的食材，更動一些價格是合理的。

▲萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

張經緯進一步提供109年各國進口至台灣的豬肉價格，加拿大進口豬肉為每公斤61.8元、西班牙每公斤113元、美國（無萊劑）每公斤78.9元、丹麥每公斤93.7元、荷蘭每公斤112元。而台灣毛豬平均拍賣價格約為每公斤71到72元，轉換成屠肉批發價格，約為每公斤100到110元。

▲台灣豬肉與進口豬肉價格差別。（圖／ETtoday製表）

張經緯強調，目前國產豬肉供貨穩定，儘管近期氣溫低一些、國內需求大一些，但國產毛豬交易仍維持每公斤71到72元，不會有太多浮動，未來若發現有業者刻意哄抬、炒作價格，農委會一定會進一步了解。



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