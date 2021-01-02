進口萊豬吹起便當漲聲！北市3老店：若台豬漲幅大就要反映成本

記者邱中岳、陳豐德／雙北報導

因為開放美國萊豬進口，2021年有民眾戲稱為「萊豬元年」，有些便當店開始漲價，但老字號的「東一排骨」、「君悅排骨」以及港式「九記何」燒臘便當店均使用台灣豬，未來也均無考慮使用冷凍豬肉，但若台灣豬漲幅擴大，在成本考量下，也不排除有漲價可能。

九記何港式燒臘便當店則表示，港式的燒肉、叉燒類都會使用豬肉，全部都是選用台灣豬肉，何老闆也親自跑到市場，與肉攤確認豬肉來源以及價格。

市場肉攤老闆也特穿上印有「力挺台灣豬」的衣服，上面印有大大的「本場使用台灣豬」，燒臘店的何姓老闆強調，開店至今都是選用台灣豬，未來也不會改用進口豬肉。

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何老闆則表示，目前向攤商確認過，都還沒有聽說到要調整價格，但台灣豬市場需求量如果越大，可能肉販就會漲價，如果漲幅有到2成左右，便當就會隨著調漲。



▲九記何港式燒臘店則表示，已經跑到市場跟肉商了解狀況，肉商僅提供台灣豬並無冷凍豬肉。（圖／記者邱中岳翻攝）

東一排骨的何姓老板娘則表示，東一排骨主打就是排骨，特別選用每天凌晨現殺的「溫體豬」，直接將肉送到店內，絕對沒有使用冷凍豬肉，主要讓客人能夠吃得安心。另何姓老板娘則表示，目前沒有接獲廠商說要漲價的狀況，所以也沒有打算調整價格，每片排骨光成本就要近百元，如果未來漲價幅度高，可能會考慮調漲，但幅度不高則自行吸收。

▲君悅排骨使用的排骨肉，都是當天現宰的溫體豬肉，絕不可能用冷凍肉。（圖／記者邱中岳攝）

君悅排骨仁愛店趙姓店長則說，君悅排骨30、40年來都是用台灣溫體豬肉，從來沒有考慮用過冷凍豬肉，目前也不會使用，畢竟連總經理都在公司搭伙，總不可能用吃了對身體不好的豬肉。另外，趙姓店長也表示，許多客人已經上門詢問「是否有用冷凍豬肉或萊豬」，店長也回應，排骨是店家的招牌菜色，未來也不會用進口豬或者萊豬當排骨選項，至於是否漲價則由總公司決定。

不過，新北市一家賣炸豬排丼飯的鄧姓老闆則表示，自己是加拿大進口豬肉跟本土豬肉都會使用，一個用在火鍋，一個用在炸豬排上。鄧姓老闆進一步解釋，由於加拿大進口豬肉一公斤約60、70元，但台灣豬一公斤就要價170元左右，價差非常大，而為了平衡成本，自己則打算繼續照舊使用。然而，對於消費者是否會有疑慮，鄧姓老闆則說，自己開店開了10多年了，也都是做老顧客，不擔心會有這個問題出現。

▲炸豬排丼飯店老闆表示，將會照舊使用進口豬肉加台灣豬肉。（圖／記者陳豐德攝）

此外，有便當店私下認為，因為有些便當店原本使用冷凍豬肉，所以為了改成高成本的台灣豬才會漲價，主要因爲台灣溫體豬肉比冷凍豬肉價格高了太多，所以才會有突然性的漲價。

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