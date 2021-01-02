「天網」今正名「電子圍籬2.0」　指揮中心：絕未偵測全民手機

記者洪巧藍／台北報導

這次跨年元旦連假，指揮中心首度啟用「天網」監測隔離、自主健康管理民眾，連續2天都揪到民眾違規參加演唱會等活動。然而也讓外界質疑是否監控全民手機，指揮中心今（2）日表示，會把這個系統正名為電子圍籬2.0，並強調，其技術使用基地台訊號，並非追蹤每個人的手機或利用手機GPS定位。

▲五月天桃園演唱會。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

天網昨（1）日再次逮到2名自主健康管理者偷溜去看五月天演唱會，指揮中心發言人莊人祥今日證實此事，當時已立刻請桃園市府找人勸離請他們配合離開現場，未來到底是否會開罰由衛生局認定跟裁罰。

不過，莊人祥談及天網首先將其正名「電子圍籬2.0」，媒體提問表示，先前是由衛福部長陳時中使用天網一詞，改名電子圍籬2.0是否由於天網讓民眾出現全民監測想像？莊人祥回應，天網技術與電子圍籬類似，並非去追蹤每個人的手機，也沒有利用GPS定位，而是使用手機的訊號與基地台去做位置辨別，與電子圍籬有關。

莊人祥也強調，電子圍籬2.0只有針對法律授權的，所謂的居家隔離檢疫自主健康管理的人才會做這樣監測。

【你可能也想看】

►英籍男確診！來台前發病鼻塞以為天冷「病毒量高」將比對是否變種

►英國旅遊史追蹤人數增為216人！140人檢疫期滿「已採檢123人」

►又見英國！30多歲英籍男「持陰性報告」入境即採檢確診

►指揮中心撂話「天網很夠力」！不只靠手機訊號「我們有辦法找到你」

►上海台灣輸出案例是案552！羅一鈞：11月在台治癒出院又「復陽」

►英國變種病毒侵台！名醫3理由「贊成鎖國」：要認清突變一定會發生