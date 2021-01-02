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便當店賣國產豬漲10元！農委會曝「豬價較去年漲1成」：外銷影響

▲怕萊豬吃下肚，彰化有民眾提前灌香腸醃豬肉準備過年。（圖／ETtoday資料照）

▲農委會說明，目前毛豬價格為72元，屬合理範圍。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

萊豬進口於元旦正式上路，不料，有民眾在便當店發現，有店內貼公告寫著「本店使用國產豬，為反應成本，三寶飯調漲5元，豬肉類便當調漲10元」，此舉動引發網友不滿。對此，農委會說明，價格稍微上漲，是因為台灣口蹄疫拔針，豬肉出口到澳洲等國家，導致國內豬肉數量比去年少，價格才上揚，目前價格為72元。

網友在臉書社團「爆怨公社」貼文透露，一家便當店告示表示因為使用國產台灣豬肉，為了反應成本自1月1日起，三寶飯便當調價5元、豬肉類便當調價10元，而非豬肉類便當則按原價。對此許多網友砲轟根本趁火打劫。

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農委會畜牧處家畜生產科科長李宜謙向《ETtoday新聞雲》說明，最近毛豬價格約每公斤72元，而去年同期，因疫情影響，導致消費者有點恐慌，所以豬肉價格很不好，大約落在5、60元之間。

▲▼萊豬開放首日，便當店公告調漲。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲萊豬開放，便當店公告調漲。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

根據農委會畜產行情資訊網，全台毛豬交易行情自2020年12月28日起至今，已從每公斤68.76元上揚至72.37元，若與前一年同期毛豬每公斤約64至66元相比，則更上揚了10%。李宜謙回應，以過去經驗來看，交易均價要達每公斤75元才算高，現在平均約70元屬合理範圍。

李宜謙也澄清，近期豬肉價格上漲，並不是因為萊豬進口，而是因問國外疫情仍然嚴重，因此進口的豬肉就變少了，而國人對台灣國產豬相當有信心，因此需求量增加，現在價格是合理的。

此外，隨著肉品旺季的農曆春節即將到來，是否豬肉價格可能飆破75元？李宜謙也說，農委會一定會衡量豬肉出口對國內市場價格的影響，並做好產銷平衡，將毛豬每公斤產地價格盡量控制在75元以內。
 

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